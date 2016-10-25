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Twitter готується до хвилі масових звільнень

Twitter готується до хвилі масових звільнень

Київ • УНН

 • 8908 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Компанія Twitter Inc., що володіє сервісом мікроблогів "Twitter", цього тижня оголосить про нове масове звільнення своїх співробітників у зв'язку з негативними фінансовими показниками, передає УНН з посиланням на ВВС.

За даними ЗМІ, може йтися про звільнення 8% штату, тобто близько 300 співробітників.

Стільки ж співробітників було звільнено рік тому, коли через проблеми, що почалися у компанії, її співзасновник Джек Дорсі обійняв посаду генерального директора, щоб особисто керувати компанією в непростий для неї момент.

За даними джерел, остаточне рішення про кількість скорочуваних робочих місць все ще не прийняте. Прес-служба компанії Twitter відмовилася коментувати цю інформацію.

У четвер очікуються свіжі дані щодо прибутку за третій квартал, однак і без них очевидним є тяжке становище, в якому опинився Twitter, чий чистий збиток за минулий рік становив понад півмільярда доларів, пише видання.

За останні 12 місяців котирування акцій компанії впали на 40%, що зробило проблематичною оплату праці своїх провідних програмістів акціями компанії, - як це роблять конкуренти Twitter, переманюючи найталановитіших співробітників з усього ринку IT-технологій.

Останні місяці Джек Дорсі намагався знайти покупця на Twitter, проте всі три кандидата, що проявили зацікавленість, - компанії Salesforce.com Inc., The Walt Disney Co. і Alphabet Inс. (керуюча компанія інтернет-гіганта Google) - в кінцевому підсумку відмовилися від покупки.

У січні 2016 року був зафіксований рекордно низький показник кількості твітів за місяць - 300 млн. Це більше ніж в два рази менше максимального піку в 661 млн твітів, зафіксованого в серпні 2014 року.

Проте, "Twitter" як і раніше активно користуються близько 313 млн осіб по всьому світу.

 

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