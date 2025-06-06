Цены на нефть на этой неделе направлены на рост на фоне возобновления торговых переговоров США и Китая

Цены на нефть упали в пятницу, но были на пути к первому росту в недельном измерении за три недели после того, как президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин возобновили торговые переговоры, что вселяло надежды на рост и более высокий спрос в двух крупнейших экономиках мира, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 19 центов, или 0,3%, до $65,15 за баррель за 04:41 по Гринвичу (07:41 по Киеву). Нефть марки West Texas Intermediate американской марки упала на 20 центов, также на 0,3%, до $63,17 после роста примерно на 50 центов в четверг.

В недельном измерении обе марки были на пути роста цены после падения в течение двух недель подряд. Brent выросла в цене на 2,1% на этой неделе, в то время как WTI торгуется на 4% выше.

Официальное китайское информационное агентство Xinhua сообщило, что торговые переговоры между Си и Трампом состоялись по просьбе Вашингтона. Трамп сказал, что звонок привел к "очень позитивному выводу", добавив, что США "находятся в очень хорошей форме с Китаем и торговым соглашением".

Канада также продолжила торговые переговоры с США, премьер-министр Марк Карни непосредственно контактировал с Трампом, по словам министра промышленности страны Мелани Джоли.

Рынок нефти продолжал колебаться на фоне новостей о таможенных переговорах и данные, показывающие, как торговая неопределенность и влияние пошлин США перетекают в мировую экономику.

"Возможность усиления санкций США в Венесуэле с целью ограничения экспорта сырой нефти и возможность удара Израиля по иранской инфраструктуре усиливают риски повышения цен", - заявили аналитики BMI, дочерней компании Fitch, в своей заметке в пятницу.

"Но как более слабый спрос на нефть, так и увеличение добычи как со стороны стран ОПЕК+, так и со стороны стран, не входящих в ОПЕК, усилят давление на цены в сторону снижения в следующих кварталах", - указали эксперты.

Крупнейший экспортер - Саудовская Аравия - снизила цены на нефть в июле для Азии почти до двухмесячных минимумов. Это было меньшим снижением цен, чем ожидалось после того, как ОПЕК+ согласилась увеличить добычу на 411 000 баррелей в день в июле.

Королевство настаивало на большем увеличении добычи, что является частью более широкой стратегии возврата доли рынка и дисциплинирования перепроизводителей в ОПЕК+.