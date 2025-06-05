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Цены на нефть стабилизировались после падения из-за запасов в США и решения Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Цены стабилизировались после падения более чем на 1% из-за увеличения запасов бензина и дизельного топлива в США. Также Саудовская Аравия снизила июльские цены для Азии.

Цены на нефть стабилизировались после падения из-за запасов в США и решения Саудовской Аравии

Цены на нефть стабилизировались в четверг после падения более чем на 1% накануне из-за увеличения запасов бензина и дизельного топлива в США и снижения июльских цен Саудовской Аравии на нефть для Азии, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 15 центов, или на 0,2%, до $65,01 за баррель на 08:00 по Гринвичу (11:00 по Киеву). Американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 11 центов, или на 0,2%, до $62,96 за баррель.

Цены на нефть закрылись примерно на 1% ниже в среду после того, как официальные данные показали, что запасы бензина и дистиллятов в США выросли больше, чем ожидалось, что отражает более слабый спрос в крупнейшей экономике мира.

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти в мире, снизила свои июльские цены для азиатских покупателей нефти почти до самого низкого уровня за два месяца.

"Хотя (саудовское) снижение было меньше ожидаемого, оно говорит о том, что спрос слабый, несмотря на вступление в период пикового спроса", - заявили аналитики ANZ в своей заметке.

Снижение цен Саудовской Аравией последовало за решением ОПЕК+ на выходных увеличить добычу на 411 000 баррелей в сутки в июле.

Стратегия лидеров группы ОПЕК+ Саудовской Аравии и России частично заключается в том, чтобы наказать производителей, превышающих квоты, и вернуть себе долю рынка, сообщило агентство Reuters.

Слабые экономические данные США и продолжение событий в торговых отношениях США и Китая также оказывали давление на цены на нефть, сказала независимый аналитик рынка Тина Тенг.

"Проще говоря, мрачная глобальная экономическая траектория омрачила перспективы спроса", - сказала она.

"Рынки осторожно следят за любым прогрессом в торговых переговорах между двумя ведущими экономиками мира", - указала эксперт.

Данные в среду показали, что сектор услуг США сократился в мае впервые почти за год.

Что касается торговли, президент США Дональд Трамп заявил в среду, что лидер Китая Си Цзиньпин - жесткий человек и с ним "чрезвычайно трудно договориться", что выявило разногласия между Пекином и Вашингтоном после того, как Белый дом повысил ожидания долгожданного телефонного разговора Си Цзиньпина и Трампа на этой неделе.

Трамп стремится к разговору с Си, но в Пекине осторожны после "представлений" президента США с Зеленским и Рамафосой - Politico04.06.25, 10:36 • 2664 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Нефть марки Brent
ОПЕК
Reuters
Дональд Трамп
Саудовская Аравия
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
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