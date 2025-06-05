Ціни на нафту стабілізувалися після падіння через запаси в США та рішення Саудівської Аравії
Київ • УНН
Ціни стабілізувалися після падіння більш ніж на 1% через збільшення запасів бензину та дизельного палива в США. Також Саудівська Аравія знизила липневі ціни для Азії.
Ціни на нафту стабілізувалися в четвер після падіння більш ніж на 1% попереднього дня через збільшення запасів бензину та дизельного палива в США та зниження липневих цін Саудівської Аравії на нафту для Азії, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 15 центів, або на 0,2%, до $65,01 за барель на 08:00 за Гринвічем (11:00 за Києвом). Американська нафта марки West Texas Intermediate зросла на 11 центів, або на 0,2%, до $62,96 за барель.
Ціни на нафту закрилися приблизно на 1% нижче в середу після того, як офіційні дані показали, що запаси бензину та дистилятів у США зросли більше, ніж очікувалося, що відображає слабкіший попит у найбільшій економіці світу.
Саудівська Аравія, найбільший експортер нафти у світі, знизила свої липневі ціни для азійських покупців нафти майже до найнижчого рівня за два місяці.
"Хоча (саудівське) зниження було менше очікуваного, воно говорить про те, що попит слабкий, незважаючи на вступ у період пікового попиту", - заявили аналітики ANZ у своїй замітці.
Зниження цін Саудівською Аравією послідувало за рішенням ОПЕК+ на вихідних збільшити видобуток на 411 000 барелів на добу у липні.
Стратегія лідерів групи ОПЕК+ Саудівської Аравії та росії частково полягає в тому, щоб покарати перевиробників та повернути собі частку ринку, повідомило агентство Reuters.
Слабкі економічні дані США і продовження подій у торговельних відносинах США і Китаю також чинили тиск на ціни на нафту, сказала незалежний аналітик ринку Тіна Тенг.
"Простіше кажучи, похмура глобальна економічна траєкторія затьмарила перспективи попиту", - сказала вона.
"Ринки обережно стежать за будь-яким прогресом у торгових переговорах між двома провідними економіками світу", - вказала експерт.
Дані у середу показали, що сектор послуг США скоротився у травні вперше майже за рік.
Щодо торгівлі, президент США Дональд Трамп заявив у середу, що лідер Китаю Сі Цзіньпін - жорстка людина і з ним "надзвичайно важко домовитися", що виявило розбіжності між Пекіном і Вашингтоном після того, як Білий дім підвищив очікування довгоочікуваної телефонної розмови Сі Цзіньпіна та Трампа цього тижня.
Трамп прагне розмови з Сі, але у Пекіні обережні після "вистав" президента США з Зеленським та Рамафосою - Politico04.06.25, 10:36 • 2676 переглядiв