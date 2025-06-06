Ціни на нафту цього тижня спрямовані на зростання на тлі відновлення торгових переговорів США та Китаю

Ціни на нафту впали в п'ятницю, але були на шляху до першого зростання у тижневому вимірі за три тижні після того, як президент США Дональд Трамп і китайський лідер Сі Цзіньпін відновили торгові переговори, що вселяло надії на зростання і вищий попит у двох найбільших економіках світу, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 19 центів, або 0,3%, до $65,15 за барель за 04:41 за Гринвічем (07:41 за Києвом). Нафта марки West Texas Intermediate американської марки впала на 20 центів, також на 0,3%, до $63,17 після зростання приблизно на 50 центів у четвер.

У тижневому вимірі обидві марки були на шляху зростання ціни після падіння протягом двох тижнів поспіль. Brent зросла в ціні на 2,1% цього тижня, у той час як WTI торгується на 4% вище.

Офіційне китайське інформаційне агентство Xinhua повідомило, що торгові переговори між Сі та Трампом відбулися на прохання Вашингтона. Трамп сказав, що дзвінок привів до "дуже позитивного висновку", додавши, що США "перебувають у дуже добрій формі з Китаєм та торговельною угодою".

Канада також продовжила торговельні переговори зі США, прем'єр-міністр Марк Карні безпосередньо контактував із Трампом, за словами міністра промисловості країни Мелані Джолі.

Ринок нафти продовжував коливатися на тлі новин про митні переговори та дані, що показують, як торговельна невизначеність та вплив мит США перетікають у світову економіку.

"Можливість посилення санкцій США у Венесуелі з метою обмеження експорту сирої нафти та можливість удару Ізраїлю по іранській інфраструктурі посилюють ризики підвищення цін", - заявили аналітики BMI, дочірньої компанії Fitch, у своїй замітці у п'ятницю.

"Але як слабкіший попит на нафту, так і збільшення видобутку як з боку країн ОПЕК+, так і з боку країн, які не входять до ОПЕК, посилять тиск на ціни у бік зниження у наступних кварталах", - вказали експерти.

Найбільший експортер - Саудівська Аравія - знизила ціни на нафту в липні для Азії майже до двомісячних мінімумів. Це було меншим зниженням цін, ніж очікувалося після того, як ОПЕК+ погодилася збільшити видобуток на 411 000 барелів на день у липні.

Королівство наполягало на більшому збільшенні видобутку, що є частиною ширшої стратегії повернення частки ринку та дисциплінування перевиробників в ОПЕК+.

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