Трамп обвинил СМИ в "замалчивании ситуации с COVID-19 в мире"

“Fake news не рассказывают о том, что COVID-19 распространяется бесконтрольно во всем мире, а не только в США. Я был на виртуальной встрече G20 сегодня рано утром, и главной темой обсуждения был COVID”, — заявил Трамп. По словам президента, страна сможет преодолеть пандемию благодаря разработанной в США вакцине.

Добавим, что ситуация с коронавирусом в США остается одной из самых сложных в мире. За время пандемии инфекцию обнаружили более чем у 12 млн человек. Страна занимает первое в мире место по этому показателю. За время пандемии в США умерли 225,5 тыс. человек, у которых диагностировали коронавирус.

20 ноября американский концерн Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию разработанного ими препарата в Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA). Если препарат будет зарегистрирован, его можно будет применять в экстренных случаях уже в декабре. По словам Трампа, американская вакцина станет доступна для населения в апреле.

The Fake News is not talking about the fact that “Covid” is running wild all over the World, not just in the U.S. I was at the Virtual G-20 meeting early this morning and the biggest subject was Covid. We will be healing fast, especially with our vaccines!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число подтвержденных случаев заболевания в мире превысило 58,1 млн. На втором после США месте по этому показателю находится Индия (более 9 млн), на третьем — Бразилия (более 6 млн), затем идут Франция (более 2,1 млн) и Россия (2 млн). Число жертв заболевания в мире, согласно данным университета, превысило 1,38 млн.