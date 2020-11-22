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Трамп звинуватив ЗМІ у "замовчуванні ситуації з COVID-19 у світі"

Трамп звинуватив ЗМІ у "замовчуванні ситуації з COVID-19 у світі"

Київ • УНН

 • 11283 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп звинуватив американські ЗМІ в нібито недостатньому освітленні ситуації з коронавірусною інфекцією у світі. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Fake news не розповідають про те, що COVID-19 поширюється безконтрольно в усьому світі, а не тільки в США. Я був на віртуальній зустрічі G20 сьогодні рано вранці, і головною темою обговорення був COVID”, — заявив Трамп. За словами президента, країна зможе подолати пандемію завдяки розробленій у США вакцині.

Додамо, що ситуація з коронавірусом у США залишається однією з найскладніших в світі. За час пандемії інфекцію виявили більш ніж у 12 млн осіб. Країна займає перше місце у світі за цим показником. За час пандемії в США померли 225,5 тис. осіб, у яких діагностували коронавірус.

20 листопада американський концерн Pfizer і німецька компанія BioNTech подали заявку на реєстрацію розробленого ними препарату в Управління з контролю якості харчових продуктів і лікарських засобів США (FDA). Якщо препарат буде зареєстрований, його можна буде застосовувати в екстрених випадках вже в грудні. За словами Трампа, американська вакцина стане доступна для населення в квітні.

The Fake News is not talking about the fact that “Covid” is running wild all over the World, not just in the US I was at the Virtual G-20 meeting early this morning and the biggest subject was Covid. We will be healing fast, especially with our vaccines!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 21, 2020

За даними Університету Джонса Хопкінса, загальна кількість підтверджених випадків захворювання в світі перевищила 58,1 млн. На другому після США місці за цим показником знаходиться Індія (понад 9 млн), на третьому — Бразилія (понад 6 млн), потім йдуть Франція (понад 2,1 млн) і Росія (2 млн). Кількість жертв захворювання в світі, згідно з даними університету, перевищила 1,38 млн.

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