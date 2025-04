Трамп заявил, что рад видеть здорового Ким Чен Ына на публике

Американский лидер сделал репост записи, посвященной церемонии открытия Сунчхонского завода удобрений, в которой принял участие Ким Чен Ын.

“Лично я рад видеть, что он вернулся и здоров!” — написал в своем президент США.

Однако впоследствии он отказался комментировать сообщения о появлении Ким Чен Ына на публике для прессы.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о первом за 20 дней появлении председателя Госсовета КНДР на публике: тот посетил 1 мая церемонию открытия Сунчхонского завода удобрений. Позже были также опубликованы фотографии с мероприятия.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Лидер КНДР не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) по вопросам внутренней политики. В частности, Ким Чен Ын не посещал 12 апреля ежегодную сессию Верховного народного собрания (ВНС), а также впервые за годы своего правления не принял участия в торжественной церемонии в Кимсуанском дворце Солнца, которая состоялась 15 апреля по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена. Отсутствие Ким Чен Ына в рядах руководства страны в главный национальный праздник породило слухи о возможной болезни лидера КНДР.