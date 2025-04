Трамп заявив, що радий бачити здорового Кім Чен Ина на публіці

Американський лідер зробив репост запису, присвячений церемонії відкриття Сунчхонського заводу добрив, в якій взяв участь Кім Чен Ин.

“Особисто я радий бачити, що він повернувся і здоровий!” — написав у своїй президент США.

Проте згодом він відмовився коментувати повідомлення про появу Кім Чен Ина на публіці для преси.

Раніше Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило про першу за 20 днів появу голови Держради КНДР на публіці: той відвідав 1 травня церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив. Пізніше були також опубліковані фотографії з заходу.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Лідер КНДР не з’являвся на публіці з 11 квітня, коли він провів засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) з питань внутрішньої політики. Зокрема, Кім Чен Ин не відвідав 12 квітня щорічну сесію Верховного народного зібрання (ВНЗ), а також вперше за роки свого правління не взяв участі в урочистій церемонії в Кимсусанському палаці Сонця, яка відбулася 15 квітня з нагоди 108-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена. Відсутність Кім Чен Ина в рядах керівництва країни в головне національне свято породило чутки про можливу хворобу лідера КНДР.