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Трамп заявив, що радий бачити здорового Кім Чен Ина на публіці

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в суботу, що радий появі лідера КНДР Кім Чен Ина на публіці і тому факту, що з ним все добре. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Трамп заявив, що радий бачити здорового Кім Чен Ина на публіці

Американський лідер зробив репост запису, присвячений церемонії відкриття Сунчхонського заводу добрив, в якій взяв участь Кім Чен Ин.

“Особисто я радий бачити, що він повернувся і здоровий!” — написав у своїй президент США.

Проте згодом він відмовився коментувати повідомлення про появу Кім Чен Ина на публіці для преси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дослідники з питань КНДР повідомили деталі здоров’я Кім Чен Ина

Раніше Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило про першу за 20 днів появу голови Держради КНДР на публіці: той відвідав 1 травня церемонію відкриття Сунчхонського заводу добрив. Пізніше були також опубліковані фотографії з заходу.

I, for one, am glad to see he is back, and well! https://t.co/mIWVeRMnOJ

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 2, 2020

Лідер КНДР не з’являвся на публіці з 11 квітня, коли він провів засідання політбюро ЦК Трудової партії Кореї (ТПК) з питань внутрішньої політики. Зокрема, Кім Чен Ин не відвідав 12 квітня щорічну сесію Верховного народного зібрання (ВНЗ), а також вперше за роки свого правління не взяв участі в урочистій церемонії в Кимсусанському палаці Сонця, яка відбулася 15 квітня з нагоди 108-ї річниці від дня народження Кім Ір Сена. Відсутність Кім Чен Ина в рядах керівництва країни в головне національне свято породило чутки про можливу хворобу лідера КНДР.

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