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Трамп угрожает вернуть контроль над Панамским каналом: президент Хосе Рауль Мулино ответил

Трамп угрожает вернуть контроль над Панамским каналом: президент Хосе Рауль Мулино ответил

Киев  •  УНН

 • 3248 просмотра

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Дональд Трамп угрожает потребовать возвращения контроля над Панамским каналом, если Панама не снизит транзитные сборы. Президент Панамы Мулино заявил, что суверенитет канала не подлежит обсуждению.

Президент США Дональд Трамп в субботу раскритиковал сложившуюся ситуацию на Панамском канале, заявив, что власти канала «обманывают» американский флот. Президент Панамы сделал заявление в отношении «каждого квадратного метра» территории страны.

Передает УНН со ссылкой на FT.

Дональд Трамп, избранный президент США, заявил в воскресенье (22.12), что потребует возвращения Панамского канала «полностью, быстро и без вопросов», если центральноамериканская страна не снизит тарифы на транзитные сборы.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино нанес ответный удар.

Я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит ПАНАМЕ и будет принадлежать ей и впредь. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению

- заявил Мулино в воскресном заявлении.

Контекст

В субботней публикации в социальных сетях Трамп заявил, что «мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам», если «принципы, как моральные, так и правовые, великодушного жеста [США] отдачи не будут соблюдены». Трамп добавил, что контроль канала был «бессмысленно» передан Панаме 25 лет назад:

Нас обманывают в Панамском канале, как нас обманывают везде. Сборы, которые взимает Панама, смешны и очень несправедливы. 

Справка

США, которые завершили строительство канала 110 лет назад, передали полный контроль Панаме в 1999 году, во время президентства Билла Клинтона, после договора, заключенного в 1977 году тогдашним президентом Джимми Картером.

В Панамском канале преобладает движение США. По данным Управления Панамского канала, почти 75% его грузов отправляется в США или из США. Водный путь соединяет Атлантический и Тихий океаны, позволяя кораблям избежать длительного плавания вокруг Южной Америки.

Ежегодно через канал проходит около $270 млрд мировых грузов, хотя власти пытаются убедить некоторые судоходные компании вернуться на маршрут после того, как засуха уменьшила количество кораблей, которые могли бы пользоваться водным путем.

В 2017 году Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем и установила отношения с Китаем. Китайские инвестиции в инфраструктуру и торговые зоны сделали Пекин важным экономическим партнером Панамы, поскольку компания из Гонконга управляет двумя портами на концах канала.

Китай является вторым по величине клиентом Панамского канала. Китайская компания, базирующаяся в Гонконге, контролирует два из пяти портов вблизи канала.

Китай раскритиковал военную помощь США Тайваню на 571 млн долларов22 дек. 2024, 05:37 • 21425 просмотров

В своем посте Трамп также предположил, что Панамский канал рискует попасть «в чужие руки», намекая на возможность Китая вмешиваться в его управление. 

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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