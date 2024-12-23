Трамп угрожает вернуть контроль над Панамским каналом: президент Хосе Рауль Мулино ответил
Киев • УНН
Дональд Трамп угрожает потребовать возвращения контроля над Панамским каналом, если Панама не снизит транзитные сборы. Президент Панамы Мулино заявил, что суверенитет канала не подлежит обсуждению.
Президент США Дональд Трамп в субботу раскритиковал сложившуюся ситуацию на Панамском канале, заявив, что власти канала «обманывают» американский флот. Президент Панамы сделал заявление в отношении «каждого квадратного метра» территории страны.
Передает УНН со ссылкой на FT.
Дональд Трамп, избранный президент США, заявил в воскресенье (22.12), что потребует возвращения Панамского канала «полностью, быстро и без вопросов», если центральноамериканская страна не снизит тарифы на транзитные сборы.
Президент Панамы Хосе Рауль Мулино нанес ответный удар.
Я хочу четко заявить, что каждый квадратный метр Панамского канала и прилегающей к нему территории принадлежит ПАНАМЕ и будет принадлежать ей и впредь. Суверенитет и независимость нашей страны не подлежат обсуждению
Контекст
В субботней публикации в социальных сетях Трамп заявил, что «мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам», если «принципы, как моральные, так и правовые, великодушного жеста [США] отдачи не будут соблюдены». Трамп добавил, что контроль канала был «бессмысленно» передан Панаме 25 лет назад:
Нас обманывают в Панамском канале, как нас обманывают везде. Сборы, которые взимает Панама, смешны и очень несправедливы.
Справка
США, которые завершили строительство канала 110 лет назад, передали полный контроль Панаме в 1999 году, во время президентства Билла Клинтона, после договора, заключенного в 1977 году тогдашним президентом Джимми Картером.
В Панамском канале преобладает движение США. По данным Управления Панамского канала, почти 75% его грузов отправляется в США или из США. Водный путь соединяет Атлантический и Тихий океаны, позволяя кораблям избежать длительного плавания вокруг Южной Америки.
Ежегодно через канал проходит около $270 млрд мировых грузов, хотя власти пытаются убедить некоторые судоходные компании вернуться на маршрут после того, как засуха уменьшила количество кораблей, которые могли бы пользоваться водным путем.
В 2017 году Панама разорвала дипломатические отношения с Тайванем и установила отношения с Китаем. Китайские инвестиции в инфраструктуру и торговые зоны сделали Пекин важным экономическим партнером Панамы, поскольку компания из Гонконга управляет двумя портами на концах канала.
Китай является вторым по величине клиентом Панамского канала. Китайская компания, базирующаяся в Гонконге, контролирует два из пяти портов вблизи канала.
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В своем посте Трамп также предположил, что Панамский канал рискует попасть «в чужие руки», намекая на возможность Китая вмешиваться в его управление.
Напомним,
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