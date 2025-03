Трамп пригрозил, что введет пошлину на автомобили с ЕС

"Если ЕС хочет еще больше увеличить свои и без того высокие тарифы и барьеры на пути наших компаний, которые ведут бизнес, то мы просто введем пошлину на их автомобили, которые свободно продаются в США", - написал Трамп.

При этом Трамп отметил, что европейцы мешают США продавать свои автомобили в ЕС.

"Большой торговый дисбаланс", - заявил Трамп.

If the EU wants to further increase their already massive tariffs and barriers on US companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the US They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 марта 2018