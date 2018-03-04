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Трамп пригрозив, що введе мито на автомобілі з ЄС

Трамп пригрозив, що введе мито на автомобілі з ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мито на ввезення в країну європейських автомобілів, якщо ЄС підвищить мита для американських товарів. Про це Трамп написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Якщо ЄС хоче ще більше збільшити свої і без того високі тарифи і бар'єри на шляху наших компаній, які ведуть бізнес, то ми просто введемо мито на їхні автомобілі, які вільно продаються в США", - написав Трамп.

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При цьому Трамп зазначив, що європейці заважають США продавати свої автомобілі в ЄС.

"Великий торговий дисбаланс", - заявив Трамп.

If the E.U. wants to further increase their already massive tariffs and barriers on U.S. companies doing business there, we will simply apply a Tax on their Cars which freely pour into the U.S. They make it impossible for our cars (and more) to sell there. Big trade imbalance!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 березня 2018 р.

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