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4 марта, 13:25 • 107541 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

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Трамп: пандемия "испанки" 1918 года могла завершить Вторую мировую войну

Трамп: пандемия "испанки" 1918 года могла завершить Вторую мировую войну

Киев  •  УНН

 • 11636 просмотра

КИЕВ. 11 сепрня. УНН. Пандемия испанского гриппа, которая продолжалась с 1918 по 1920 гг, вероятно, положила бы конец Второй мировой войне (1939-1945). Такую ошибку допустил в понедельник президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает УНН.

США имеет наибольшее количество смертей от коронавирусной инфекции — 163 370 человек. В связи с этим, президента США спросили, “если бы 160 тыс. человек умерли (от коронавирусной инфекции) при президенте (США Барака) Обаме, как вы считаете, вы бы потребовали его отставки?”

“Нет, я бы так не поступил”, — ответил президент. По его словам, нынешняя власть сделала все, что было в их силах, и не допустила “1,5 или 2 млн умерших” от коронавируса в стране, сказал Трамп.

“Говорят, что нечто похожее было в 1917 году, верно? Большая пандемия. Она, безусловно, была ужасной — потери составили примерно от 50 млн до 100 млн человек — вероятно, положила конец Второй мировой войне. Все солдаты заболели. Это была ужасная ситуация”, — добавил президент.

Как сообщала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), интенсивность и скорость распространения пандемии гриппа в 1918 году были почти невероятными. Тогда гриппом были инфицированы около 550 млн человек, что составляло одну треть населения планеты. По некоторым оценкам, умерли, по разным данным, более 50 млн человек. Количество случаев смерти во всем мире превысило число погибших в Первой мировой войне (примерно 17 млн ​​человек).

According to Donald Trump, the Spanish Flu of 1918 ended WWII ... which began 21 years later.

Who the hell hired this guy? pic.twitter.com/4ofwIg77OT

— Francis DiPersio | HPP (@FrankAtHPP) August 10, 2020

Напомним, на 3:00 вторника общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 733 103. В свою очередь, выздоровели 12 209 074 человек. Количество инфицированных коронавирусом в мире превысило 20 млн.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 81 957 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 1922 — летальные. С 1 августа в Украине изменены правила карантина до конца лета: теперь регионы будут делить на “зоны” в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

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