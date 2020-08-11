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Трамп: пандемія "іспанки" 1918 року могла завершити Другу світову війну

Трамп: пандемія "іспанки" 1918 року могла завершити Другу світову війну

Київ • УНН

 • 11650 перегляди

КИЇВ. 11 сепрня. УНН. Пандемія іспанського грипу, що тривала з 1918 по 1920 рр, ймовірно, поклала б кінець Другій світовій війні (1939-1945). Таку помилку допустив у понеділок президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання журналістів у Білому домі, передає УНН.

США має найбільшу кількість смертей від коронавірусної інфекції — 163 370. У зв’язку з цим, президента США запитали, “якби 160 тис. осіб померли (від коронавірусної інфекції) при президенті (США Барака) Обамі, як ви вважаєте, ви б зажадали його відставки?”

“Ні, я б так не вчинив”, — відповів президент. За його словами, нинішня влада зробили все, що було в їх силах, і не допустила “1,5 або 2 млн померлих” від коронавірусу в країні, сказав Трамп.

“Кажуть, що щось схоже було у 1917 році, вірно? Велика пандемія. Вона, безумовно, була жахливою — втрати склали приблизно від 50 млн до 100 млн осіб — ймовірно, поклала кінець Другій світовій війні. Всі солдати захворіли. Це була жахлива ситуація”, — додав президент.

Як повідомляла Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), інтенсивність і швидкість поширення пандемії грипу у 1918 році були майже неймовірними. Тоді на грип були інфіковані близько 550 млн чоловік, що становило одну третину населення планети. За деякими оцінками, померли, за різними даними, понад 50 млн осіб. Кількість випадків смерті в усьому світі перевищила число загиблих у Першій світовій війні (приблизно 17 млн ​​чоловік).

According to Donald Trump, the Spanish Flu of 1918 ended WWII...which began 21 years later.

Who the hell hired this guy? pic.twitter.com/4ofwIg77OT

— Francis DiPersio | HPP (@FrankAtHPP) August 10, 2020

Нагадаємо, станом на 3:00 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 733 103. У свою чергу, одужали 12 209 074 людей. Кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищила 20 млн.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 81 957 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 922 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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