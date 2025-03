Трамп: пандемія "іспанки" 1918 року могла завершити Другу світову війну

США має найбільшу кількість смертей від коронавірусної інфекції — 163 370. У зв’язку з цим, президента США запитали, “якби 160 тис. осіб померли (від коронавірусної інфекції) при президенті (США Барака) Обамі, як ви вважаєте, ви б зажадали його відставки?”

“Ні, я б так не вчинив”, — відповів президент. За його словами, нинішня влада зробили все, що було в їх силах, і не допустила “1,5 або 2 млн померлих” від коронавірусу в країні, сказав Трамп.

“Кажуть, що щось схоже було у 1917 році, вірно? Велика пандемія. Вона, безумовно, була жахливою — втрати склали приблизно від 50 млн до 100 млн осіб — ймовірно, поклала кінець Другій світовій війні. Всі солдати захворіли. Це була жахлива ситуація”, — додав президент.

Як повідомляла Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), інтенсивність і швидкість поширення пандемії грипу у 1918 році були майже неймовірними. Тоді на грип були інфіковані близько 550 млн чоловік, що становило одну третину населення планети. За деякими оцінками, померли, за різними даними, понад 50 млн осіб. Кількість випадків смерті в усьому світі перевищила число загиблих у Першій світовій війні (приблизно 17 млн ​​чоловік).

According to Donald Trump, the Spanish Flu of 1918 ended WWII...which began 21 years later.



Who the hell hired this guy? pic.twitter.com/4ofwIg77OT

— Francis DiPersio | HPP (@FrankAtHPP) August 10, 2020

Нагадаємо, станом на 3:00 вівторка загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 733 103. У свою чергу, одужали 12 209 074 людей. Кількість інфікованих коронавірусом в світі перевищила 20 млн.