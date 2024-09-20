Трамп отменил встречу с президентом Польши Дудой - Reuters

Совместное выступление кандидата в президенты от республиканцев, бывшего президента США Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой в спорном штате Пенсильвания было отменено, согласно источнику, знакомому с планами Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Трамп и Дуда планировали посетить открытие памятника польско-американскому католическому храму к северу от Филадельфии в воскресенье. Если бы мероприятие состоялось, это был бы редкий случай появления иностранного лидера рядом с кандидатом в президенты США во время предвыборной кампании.

Не сразу стало понятно, почему было отменено выступление и встретится ли Трамп с Дудой в другое время или в другом месте.

Избиратели восточноевропейского происхождения, как отмечает издание, стали очень востребованы в последние недели гонки между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии. В частности, в Пенсильвании проживает значительное количество украинско-американского и польско-американского населения. Поскольку штат является одним из самых конкурентоспособных в стране, эта демографическая группа может помочь определить результат выборов, отмечает издание.

Дополнение

В ближайшие дни в США на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН прибудут многие иностранные лидеры. Трамп сообщил журналистам в среду, что он «вероятно» встретится на следующей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также сказал, что встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.