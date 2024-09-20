Трамп отменил встречу с президентом Польши Дудой - Reuters

ukenru
Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  21770 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  77618 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  63850 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  128231 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  209117 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  150798 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  150709 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  133891 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
19 сентября 2024, 08:28  •  117871 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
19 сентября 2024, 07:19  •  112934 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Министр спорта Украины приветствовал продление санкций против шахматистов из рф и белоруссии

Министр спорта Украины приветствовал продление санкций против шахматистов из рф и белоруссии

  •  83724 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области произошли взрывы

  •  84006 просмотра
Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

  •  100835 просмотра
В Ровно произошел взрыв

В Ровно произошел взрыв

  •  97165 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  82669 просмотра
публикации
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  37319 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  77624 просмотра
Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

  •  209118 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  178707 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  191751 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  82682 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  166443 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  158594 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

19 сентября 2024, 00:15  •  146452 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

18 сентября 2024, 23:15  •  130286 просмотра
Актуальное
Трамп отменил встречу с президентом Польши Дудой - Reuters

Трамп отменил встречу с президентом Польши Дудой - Reuters

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 08:12  •  2297 просмотра

Read in English

Планируемое выступление Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой в Пенсильвании отменено. Причины отмены не сообщаются, но избиратели восточноевропейского происхождения могут повлиять на исход выборов в этом штате.

Совместное выступление кандидата в президенты от республиканцев, бывшего президента США Дональда Трампа с президентом Польши Анджеем Дудой в спорном штате Пенсильвания было отменено, согласно источнику, знакомому с планами Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН

Детали

Трамп и Дуда планировали посетить открытие памятника польско-американскому католическому храму к северу от Филадельфии в воскресенье. Если бы мероприятие состоялось, это был бы редкий случай появления иностранного лидера рядом с кандидатом в президенты США во время предвыборной кампании.

Не сразу стало понятно, почему было отменено выступление и встретится ли Трамп с Дудой в другое время или в другом месте.

Избиратели восточноевропейского происхождения, как отмечает издание, стали очень востребованы в последние недели гонки между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии. В частности, в Пенсильвании проживает значительное количество украинско-американского и польско-американского населения. Поскольку штат является одним из самых конкурентоспособных в стране, эта демографическая группа может помочь определить результат выборов, отмечает издание.

Дополнение

В ближайшие дни в США на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН прибудут многие иностранные лидеры. Трамп сообщил журналистам в среду, что он «вероятно» встретится на следующей неделе с украинским лидером Владимиром Зеленским, а также сказал, что встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
andzhei-dudaАнджей Дуда
kamala-kharrisКамала Харрис
pensilvaniyaПенсильвания
demokraticheskaya-partiya-soedinennie-shtatiДемократическая партия (Соединенные Штаты)
donald-trampДональд Трамп
indiyaИндия
narendra-modiНарендра Моди
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша