Трамп скасував зустріч із президентом Польщі Дудою - Reuters
Київ • УНН
Планований виступ Дональда Трампа з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Пенсильванії скасовано. Причини скасування не повідомляються, але виборці східноєвропейського походження можуть вплинути на результат виборів у цьому штаті.
Спільний виступ кандидата у президенти від республіканців, колишнього президента США Дональда Трампа з президентом Польщі Анджеєм Дудою в спірному штаті Пенсильванія було скасовано, згідно з джерелом, знайомим із планами Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Трамп та Дуда планували відвідати відкриття пам'ятника польсько-американському католицькому храмі на північ від Філадельфії в неділю. Якби захід відбувся, це був би рідкісний випадок появи іноземного лідера поряд із кандидатом у президенти США під час передвиборчої кампанії.
Не відразу стало зрозуміло, чому було скасовано виступ і чи зустрінеться Трамп із Дудою в інший час чи в іншому місці.
Виборці східноєвропейського походження, як зазначає видання, стали дуже затребувані в останні тижні перегонів між Трампом і віце-президентом Камалою Гарріс, кандидатом від Демократичної партії. Зокрема, у Пенсильванії проживає значна кількість українсько-американського та польсько-американського населення. Оскільки штат є одним із найбільш конкурентоспроможних у країні, ця демографічна група може допомогти визначити результат виборів, зауважує видання.
Доповнення
Найближчими днями до США на 79-у сесію Генеральної Асамблеї ООН прибудуть багато іноземних лідерів. Трамп повідомив журналістам у середу, що він "імовірно" зустрінеться наступного тижня з українським лідером Володимиром Зеленським, а також сказав, що зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.