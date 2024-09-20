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Трамп скасував зустріч із президентом Польщі Дудою - Reuters

Трамп скасував зустріч із президентом Польщі Дудою - Reuters

Київ • УНН

 • 13583 перегляди

Планований виступ Дональда Трампа з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Пенсильванії скасовано. Причини скасування не повідомляються, але виборці східноєвропейського походження можуть вплинути на результат виборів у цьому штаті.

Спільний виступ кандидата у президенти від республіканців, колишнього президента США Дональда Трампа з президентом Польщі Анджеєм Дудою в спірному штаті Пенсильванія було скасовано, згідно з джерелом, знайомим із планами Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН

Деталі

Трамп та Дуда планували відвідати відкриття пам'ятника польсько-американському католицькому храмі на північ від Філадельфії в неділю. Якби захід відбувся, це був би рідкісний випадок появи іноземного лідера поряд із кандидатом у президенти США під час передвиборчої кампанії.

Не відразу стало зрозуміло, чому було скасовано виступ і чи зустрінеться Трамп із Дудою в інший час чи в іншому місці.

Виборці східноєвропейського походження, як зазначає видання, стали дуже затребувані в останні тижні перегонів між Трампом і віце-президентом Камалою Гарріс, кандидатом від Демократичної партії. Зокрема, у Пенсильванії проживає значна кількість українсько-американського та польсько-американського населення. Оскільки штат є одним із найбільш конкурентоспроможних у країні, ця демографічна група може допомогти визначити результат виборів, зауважує видання.

Доповнення

Найближчими днями до США на 79-у сесію Генеральної Асамблеї ООН прибудуть багато іноземних лідерів. Трамп повідомив журналістам у середу, що він "імовірно" зустрінеться наступного тижня з українським лідером Володимиром Зеленським, а також сказав, що зустрінеться з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
andzhei-dudaАнджей Дуда
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