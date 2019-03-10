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Трамп хочет брать плату за американских военных за пределами США - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9668 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Администрация США готовит изменения в официальной политики США по размещению военных за рубежом, в рамках которых у союзников будет требоваться оплачивать полную стоимость содержания американских военных на их территории, плюс 50% от этой стоимости за саму привилегия иметь американское военное присутствие. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на многочисленные источники в правительстве США, передает УНН.

Издание утверждает, что в отдельных случаях в странах, принимающих американских военных будет требоваться платить в 5-6 раз больше, чем они платят сейчас. Сообщается, что Трамп в частности настаивал на этом по отношению к Южной Корее.

Данная информация вызвала острые замечания среди политических обозревателей и экспертов в США.

"Очередное доказательство, что Дональд Трамп не понимает, почему США имеет союзные отношения с другими странами и размещает войска за рубежом. А хотелось бы верить, что после более 2-х лет у власти, он бы узнал что-то о ценности союзников, похоже этого не состоялось", - твитит бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

More evidence that @realDonaldTrump does not understand why US has alliances & troops stationed overseas. One would have hoped that, after 2+ years in office, he might have learned something about value of allies, but apparently not. https://t.co/6f4NltyWic

- Steven Pifer (@steven_pifer) 9 марта 2019

Идею, которую СМИ приписали Трампу, также раскритиковал Иво Даалдер, президент центра Chicago Council, бывший посол США в НАТО.

"Абсурдно настаивать на том, чтобы союзники США платили 150% стоимости размещения американских военных на своей территории. Это бы превратило отношения США с этими союзниками из альянса основанного на общих интересах - на поставку военных по вызову. Американские военные не продаются. Они служат национальным интересам США, где бы они ни были размещены", - заяив Даалдер.

Эксперт также отметил, что союзники уже платят за пребывание американских военных.

Allies have long paid part of the cost of hosting US troops. It is after all in their interest to have them there as well. The amount of such host nation support is always subject to negotiations.

- Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 8 марта 2019

"Конкретная сумма такой поддержки со стороны нации, которая принимает американских военных, всегда являются предметом переговоров. Администрация Трампа должно быть неуступчивым в переговорах о финансовой поддержке размещения военных за рубежом, как это делали раньше ее предшественники. Но прежде всего, это вопрос не денег и даже Не ровен распределения нагрузки на стороны процесса. Прежде всего, размещение американских военных за рубежом является вопросом безопасности США и союзников", - также отметил Даалдер.

Между тем правительство Польши уже высказывал заинтересованность в финансировании постоянного размещения военных США на своей территории и, как сообщалось, был готов потратить на это более миллиарда долларов.

Ранее давление Трампа на союзников США по НАТО привел к заметному увеличению их расходов на оборону.

Напомним, президент США Дональд Трамп спросит у Конгресса 750 млрд долларов на военные расходы в 2020 финансовом году, который начнется 1 октября 2019 года.

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