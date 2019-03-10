Трамп хоче брати плату за американських військових за межами США - ЗМІ

КИЇВ. 10 березня. УНН. Адміністрація США готує зміни до офіційної політики США щодо розміщення військових за кордоном, в рамках яких у союзників буде вимагатись оплачувати повну вартість утримання американських військових на їх території, плюс 50% від цієї вартості за сам привілей мати американську військову присутність. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на численні джерела в уряді США, передає УНН.