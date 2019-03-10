Трамп хоче брати плату за американських військових за межами США - ЗМІ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Адміністрація США готує зміни до офіційної політики США щодо розміщення військових за кордоном, в рамках яких у союзників буде вимагатись оплачувати повну вартість утримання американських військових на їх території, плюс 50% від цієї вартості за сам привілей мати американську військову присутність. Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на численні джерела в уряді США, передає УНН.

Видання твердить, що в окремих випадках у країн, які приймають американських військових буде вимагатись платити у 5-6 разів більше, ніж вони сплачують зараз. Повідомляється, що Трамп зокрема наполягав на цьому по відношенню до Південної Кореї.

Дана інформація викликала гострі зауваження серед політичних оглядачів та експертів у США.

"Черговий доказ, що Дональд Трамп не розуміє, чому США має союзні відносини з іншими країнами та розміщує війська за кордоном. А хотілося би вірити, що після понад 2-х років при владі, він би дізнався щось про цінністью союзників, схоже цього не відбулось", - твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.

More evidence that @realDonaldTrump does not understand why US has alliances & troops stationed overseas. One would have hoped that, after 2+ years in office, he might have learned something about value of allies, but apparently not. https://t.co/6f4NltyWic

— Steven Pifer (@steven_pifer) 9 березня 2019 р.

Ідею, яку ЗМІ приписали Трампу, також гостро розкритикував Іво Даалдер, президент центру Chicago Council, колишній посол США до НАТО.

"Абсурдно наполягати на тому, щоб союзники США платили 150% вартості розміщення американських військових на своїй території. Це б перетворило відносини США з цими союзниками з альянсу заснованого на спільних інтересах - на постачання військових за викликом. Американські військові не продаються. Вони служать національним інтересам США, де б вони не були розміщені", - заявив Даалдер.

Експерт також відзначив, що союзники вже платять за перебування американських військових.

Allies have long paid part of the cost of hosting US troops. It is after all in their interest to have them there as well. The amount of such host nation support is always subject to negotiations.

— Ivo Daalder (@IvoHDaalder) 8 березня 2019 р.

"Конкретна сума такої підтримки з боку нації, яка приймає американських військових, завжди є предметом переговорів. Адміністрація Трампа має бути непоступливою у переговорах про фінансову підтримку розміщення військових за кордоном, як це робили раніше її попередники. Але передусім, це питання не грошей і навіть не рівного розподілення навантаження на сторони процесу. Передусім, розміщення американських військових за кордоном є питанням безпеки США та союзників", - також наголосив Даалдер.

Між тим уряд Польщі вже висловлював зацікавленість у фінансуванні постійного розміщення військових США на своїй території і, як повідомлялось, був готовий витратити на це понад мільярд доларів.

Раніше тиск Трампа на союзників США по НАТО призвів до помітного збільшення їх видатків на оборону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запитає у Конгресу 750 млрд доларів на військові витрати в 2020-му фінансовому році, який почнеться 1 жовтня 2019 року.

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