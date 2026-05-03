The Washington Post: РФ усиливает цензуру, новой мишенью стала литература — даже классическая

Киев • УНН

 • 944 просмотра

В России обыскали крупнейшее издательство и арестовали директора за пропаганду ЛГБТ. На классических произведениях теперь печатают предупреждения, даже Пушкин не застрахован от российских репрессий против воображаемого инакомыслия.

The Washington Post: РФ усиливает цензуру, новой мишенью стала литература — даже классическая

российский диктатор владимир путин продолжает усиливать внутренние репрессии против собственного народа. Последней целью стало крупнейшее издательство страны, в котором на прошлой неделе полиция провела обыски. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что правительство рф конфисковало тысячи книг и арестовало генерального директора компании за распространение того, что кремль называет "пропагандой гомосексуализма".

путин ... стремится сохранить поддержку среди социальных консерваторов, поскольку страна все больше устает от войны. Закон о борьбе с наркотиками, принятый этой весной, требует предупредительных надписей на любой книге, в которой упоминается употребление наркотиков. Опасаясь тюремного заключения за несоблюдение требований, издатели размещают предупреждения в стиле сигаретных пачек на классических произведениях русских романистов, таких как Николай Гоголь, Александр Пушкин и Михаил Булгаков

- пишет издание.

Рейтинг путина падает седьмую неделю из-за войны и цензуры - ISW25.04.26, 08:02 • 6588 просмотров

Указывается, что интернет в рф сейчас строго ограничен, журналистов отправляют в современные ГУЛАГи, а уличных музыкантов сажают в тюрьму за исполнение песен, которые, как считается, несут антивоенный посыл, каким бы косвенным он ни был. Вот почему так много артистов и исполнителей бежали за границу.

Это проверенный временем метод автократов — ограничивать личные свободы перед лицом плохих новостей. А для россии новости о войне в Украине плохие. Различные весенние и летние наступательные операции не смогли существенно сдвинуть линии фронта

- говорится в статье.

Авторы резюмируют, что путин утверждает, будто защищает свою страну от "западного упадка", однако такие шаги наносят больше вреда культурному наследию рф и ее экономике.

Напомним

российский диктатор владимир путин фактически подтвердил курс на усиление цифрового контроля в россии, объясняя массовые блокировки интернета "соображениями безопасности" и постепенным переходом к жестко ограниченной цифровой среде.

Песков признал наличие в России военной цензуры12.07.25, 04:44 • 11323 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Обыск
Владимир Путин
The Washington Post