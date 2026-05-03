The Washington Post: РФ усиливает цензуру, новой мишенью стала литература — даже классическая
Киев • УНН
В России обыскали крупнейшее издательство и арестовали директора за пропаганду ЛГБТ. На классических произведениях теперь печатают предупреждения, даже Пушкин не застрахован от российских репрессий против воображаемого инакомыслия.
российский диктатор владимир путин продолжает усиливать внутренние репрессии против собственного народа. Последней целью стало крупнейшее издательство страны, в котором на прошлой неделе полиция провела обыски. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что правительство рф конфисковало тысячи книг и арестовало генерального директора компании за распространение того, что кремль называет "пропагандой гомосексуализма".
путин ... стремится сохранить поддержку среди социальных консерваторов, поскольку страна все больше устает от войны. Закон о борьбе с наркотиками, принятый этой весной, требует предупредительных надписей на любой книге, в которой упоминается употребление наркотиков. Опасаясь тюремного заключения за несоблюдение требований, издатели размещают предупреждения в стиле сигаретных пачек на классических произведениях русских романистов, таких как Николай Гоголь, Александр Пушкин и Михаил Булгаков
Указывается, что интернет в рф сейчас строго ограничен, журналистов отправляют в современные ГУЛАГи, а уличных музыкантов сажают в тюрьму за исполнение песен, которые, как считается, несут антивоенный посыл, каким бы косвенным он ни был. Вот почему так много артистов и исполнителей бежали за границу.
Это проверенный временем метод автократов — ограничивать личные свободы перед лицом плохих новостей. А для россии новости о войне в Украине плохие. Различные весенние и летние наступательные операции не смогли существенно сдвинуть линии фронта
Авторы резюмируют, что путин утверждает, будто защищает свою страну от "западного упадка", однако такие шаги наносят больше вреда культурному наследию рф и ее экономике.
российский диктатор владимир путин фактически подтвердил курс на усиление цифрового контроля в россии, объясняя массовые блокировки интернета "соображениями безопасности" и постепенным переходом к жестко ограниченной цифровой среде.
