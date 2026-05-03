российский диктатор владимир путин продолжает усиливать внутренние репрессии против собственного народа. Последней целью стало крупнейшее издательство страны, в котором на прошлой неделе полиция провела обыски. Об этом сообщает The Washington Post, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что правительство рф конфисковало тысячи книг и арестовало генерального директора компании за распространение того, что кремль называет "пропагандой гомосексуализма".

путин ... стремится сохранить поддержку среди социальных консерваторов, поскольку страна все больше устает от войны. Закон о борьбе с наркотиками, принятый этой весной, требует предупредительных надписей на любой книге, в которой упоминается употребление наркотиков. Опасаясь тюремного заключения за несоблюдение требований, издатели размещают предупреждения в стиле сигаретных пачек на классических произведениях русских романистов, таких как Николай Гоголь, Александр Пушкин и Михаил Булгаков - пишет издание.

Указывается, что интернет в рф сейчас строго ограничен, журналистов отправляют в современные ГУЛАГи, а уличных музыкантов сажают в тюрьму за исполнение песен, которые, как считается, несут антивоенный посыл, каким бы косвенным он ни был. Вот почему так много артистов и исполнителей бежали за границу.

Это проверенный временем метод автократов — ограничивать личные свободы перед лицом плохих новостей. А для россии новости о войне в Украине плохие. Различные весенние и летние наступательные операции не смогли существенно сдвинуть линии фронта - говорится в статье.

Авторы резюмируют, что путин утверждает, будто защищает свою страну от "западного упадка", однако такие шаги наносят больше вреда культурному наследию рф и ее экономике.

Напомним

российский диктатор владимир путин фактически подтвердил курс на усиление цифрового контроля в россии, объясняя массовые блокировки интернета "соображениями безопасности" и постепенным переходом к жестко ограниченной цифровой среде.

