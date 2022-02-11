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Спутники сфотографировали новое скопление российской техники в Беларуси и Крыму

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. Спутники американской компании Maxar Technologies сделали новые фотографии с российской военной техникой в оккупированном Крыму, Беларуси и на западе России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter корреспондента BuzzFeed Кристофера Миллера.

Цитата

"В Крыму утром 10 февраля на аэродроме "Октябрьское" было замечено новое размещение войск и техники (российской — ред.). На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя доставили более 550 военных палаток и сотни техники", — написал Миллер.

По словам корреспондента, новые войска и техника также прибыли на берег озера Донузлав. А вблизи Новоозерного и вблизи города Славное на северо-западном побережье Крыма было зафиксировано развертывание военной артиллерии.

На западе России большое количество вооруженных сил недавно прибыло на Курский полигон, что примерно в 110 километрах к востоку от границы с Украиной. 

Кроме этого, спутники зафиксировали развертывание войск и боевой группы вблизи белорусского города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной. 

Также в Беларуси на аэродроме Зябровка разместили технику, палатки, полевой госпиталь и вертолеты.

NEW@Maxarsatellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea.pic.twitter.com/9OOIQkOr4l

— Christopher Miller (@ChristopherJM)February 10, 2022

First@Maxarshowing Oktyabrskoye airfield. The rest showing Novoozernoye buildup.pic.twitter.com/jGvAP70WKn

— Christopher Miller (@ChristopherJM)February 10, 2022

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. :@Maxarpic.twitter.com/LqHkuhW3dk

— Christopher Miller (@ChristopherJM)February 10, 2022

In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment.@Maxarpic.twitter.com/GaZkqlMBJz

— Christopher Miller (@ChristopherJM)February 10, 2022

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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