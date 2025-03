Спутники сфотографировали новое скопление российской техники в Беларуси и Крыму

Цитата

"В Крыму утром 10 февраля на аэродроме "Октябрьское" было замечено новое размещение войск и техники (российской — ред.). На этот заброшенный аэродром к северу от Симферополя доставили более 550 военных палаток и сотни техники", — написал Миллер.

По словам корреспондента, новые войска и техника также прибыли на берег озера Донузлав. А вблизи Новоозерного и вблизи города Славное на северо-западном побережье Крыма было зафиксировано развертывание военной артиллерии.

На западе России большое количество вооруженных сил недавно прибыло на Курский полигон, что примерно в 110 километрах к востоку от границы с Украиной.

Кроме этого, спутники зафиксировали развертывание войск и боевой группы вблизи белорусского города Речица, менее чем в 45 километрах от границы с Украиной.

Также в Беларуси на аэродроме Зябровка разместили технику, палатки, полевой госпиталь и вертолеты.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных в 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.