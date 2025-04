Супутники сфотографували нове скупчення російської техніки в Білорусі та Криму

Цитата

"У Криму вранці 10 лютого на аеродромі "Жовтневе" було помічено нове розміщення військ і техніки (російської — ред.). На цей покинутий аеродром на північ від Сімферополя доправили понад 550 військових наметів і сотні техніки", — написав Міллер.

За словами кореспондента, нові війська та техніка також прибули на берег озера Донузлав. А поблизу Новоозерного та поблизу міста Славне на північно-західному узбережжі Криму було зафіксовано розгортання військової артилерії.

На заході Росії велика кількість збройних сил нещодавно прибула на Курський полігон, що приблизно за 110 кілометрів на схід від кордону з Україною.

Окрім того, супутники зафіксували розгортання військ та бойової групи поблизу білоруського міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.

Також у Білорусі на аеродромі Зябрівка розмістили техніку, намети, польовий госпіталь та гелікоптери.

NEW @Maxar satellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea. pic.twitter.com/9OOIQkOr4l

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

First @Maxar showing Oktyabrskoye airfield. The rest showing Novoozernoye buildup. pic.twitter.com/jGvAP70WKn

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. : @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.