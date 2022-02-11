Супутники сфотографували нове скупчення російської техніки в Білорусі та Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові світлини з російською військовою технікою в окупованому Криму, Білорусі та на заході Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter кореспондента BuzzFeed Крістофера Міллера.
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"У Криму вранці 10 лютого на аеродромі "Жовтневе" було помічено нове розміщення військ і техніки (російської — ред.). На цей покинутий аеродром на північ від Сімферополя доправили понад 550 військових наметів і сотні техніки", — написав Міллер.
За словами кореспондента, нові війська та техніка також прибули на берег озера Донузлав. А поблизу Новоозерного та поблизу міста Славне на північно-західному узбережжі Криму було зафіксовано розгортання військової артилерії.
На заході Росії велика кількість збройних сил нещодавно прибула на Курський полігон, що приблизно за 110 кілометрів на схід від кордону з Україною.
Окрім того, супутники зафіксували розгортання військ та бойової групи поблизу білоруського міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.
Також у Білорусі на аеродромі Зябрівка розмістили техніку, намети, польовий госпіталь та гелікоптери.
NEW @Maxar satellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea. pic.twitter.com/9OOIQkOr4l— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
First @Maxar showing Oktyabrskoye airfield. The rest showing Novoozernoye buildup. pic.twitter.com/jGvAP70WKn— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. : @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment. @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022
Контекст
Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.
Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.