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Супутники сфотографували нове скупчення російської техніки в Білорусі та Криму

Супутники сфотографували нове скупчення російської техніки в Білорусі та Криму

Київ • УНН

 • 24514 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. Супутники американської компанії Maxar Technologies зробили нові світлини з російською військовою технікою в окупованому Криму, Білорусі та на заході Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter кореспондента BuzzFeed Крістофера Міллера.

Цитата

"У Криму вранці 10 лютого на аеродромі "Жовтневе" було помічено нове розміщення військ і техніки (російської  — ред.). На цей покинутий аеродром на північ від Сімферополя доправили понад 550 військових наметів і сотні техніки", — написав Міллер.

За словами кореспондента, нові війська та техніка також прибули на берег озера Донузлав. А поблизу Новоозерного та поблизу міста Славне на північно-західному узбережжі Криму було зафіксовано розгортання військової артилерії.

На заході Росії велика кількість збройних сил нещодавно прибула на Курський полігон, що приблизно за 110 кілометрів на схід від кордону з Україною. 

Окрім того, супутники зафіксували розгортання військ та бойової групи поблизу білоруського міста Речиця, менш ніж за 45 кілометрів від кордону з Україною.

Також у Білорусі на аеродромі Зябрівка розмістили техніку, намети, польовий госпіталь та гелікоптери.

NEW @Maxar  satellite images over the past 24 hours showing Russia’s continuing military buildup in Crimea, Belarus, western Russia “that reveal a number of significant new military deployments across the region.” These from Oktyabrskoye airfield, Crimea. pic.twitter.com/9OOIQkOr4l

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

First  @Maxar showing Oktyabrskoye airfield. The rest showing Novoozernoye buildup. pic.twitter.com/jGvAP70WKn

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Deployments in Zyabrovka airfield in Belarus. Troops, housing, field hospital, and equipment. : @Maxar pic.twitter.com/LqHkuhW3dk

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

In western Russia, large deployment of troops & military forces recently arrived at Kursk training area ~110km to the east of the border with Ukraine. Additional equipment continues to arrive and preparations are being made to accommodate more troops & equipment.  @Maxar pic.twitter.com/GaZkqlMBJz

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 10, 2022

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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