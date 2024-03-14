Суд продлил арест Роману Гринкевичу, однако уменьшил размер залога

Печерский районный суд Киева оставил до 17 апреля под стражей Романа Гринкевича, подозреваемого по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. При этом размер залога уменьшили с более 500 млн грн до 469 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

"Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство прокурора и оставил Роману Гринкевичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 апреля. При этом размер залога уменьшили до 469 млн гривен. Защита Гринкевича заявила, что будет подавать апелляцию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокурор Александр Ливчук просил продлить меру пресечения содержание под стражей, срок которого истекает 17 марта. По его словам, Роман Гринкевич может скрываться от следствия и суда, а также выехать за границу.

"Отец Романа, Игорь Гринкевич принял решение о создании преступной организации. Роман был соорганизатором. Игорь заключил 23 договора с Минобороны на поставку военной одежды, тылового обеспечения, фуфаек, брюк, рубашек. Роман вошел в преступную организацию и руководил ею. Они нанесли материальный ущерб на сумму 934 млн грн. Пока не проведен весь комплекс действий. Если Гринкевич будет за стенами СИЗО, он будет уничтожать доказательства, уничтожить оригиналы документов и будет влиять на свидетелей, водителей которые перевозили товары", - заявил прокурор.

Адвокаты выступали против ходатайства прокурора о продлении меры пресечения. Зато подали ходатайство о допросе свидетелей, в котором судья отказал, поскольку их допрос на этой стадии не предполагается. Адвокаты Романа подозрение назвали необоснованным и просили применить более мягкую меру пресечения.

В частности, адвокат Андрей Гуджал просил более мягкую меру пресечения, поскольку "с электронным браслетом еще никто не сбежал".

Роман Гринкевич заявил, что подозрение считает необоснованным и 6 раз заседания по апелляции на его арест не состоялись. Также он говорил, что от следствия скрываться не будет.

Также он заявил, что его "закрыли в СИЗО с нереальным залогом", и он не имеет возможности осветить свою позицию.

Дополнение

17 января ГБР сообщило о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков министерства обороны, и членам преступной организации, по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд грн. Речь идет, в частности об Игоре Гринкевиче и его сыне Романе.

18 января сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича объявили в розыск.

22 января стало известно, что Романа Гринкевича задержали в Одессе при попытке выехать за пределы страны.

Впоследствии Печерский районный суд Киева отправил Романа Гринкевича, под стражу до 17 марта, а также определил залог в размере более 500 млн грн.