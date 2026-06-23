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Суд окончательно конфисковал Audi Q7, которым пользуется мэр Самбора Гамар

Киев • УНН

 • 1732 просмотра

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений решение о конфискации автомобиля Audi Q7 стоимостью 4,2 млн грн, которым пользуется городской голова Самбора Юрий Гамар. Авто взыскано в доход государства из-за необоснованности актива.

Суд окончательно конфисковал Audi Q7, которым пользуется мэр Самбора Гамар

Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений решение ВАКС о конфискации автомобиля Audi Q7, которым пользуется Самборский городской голова Юрий Гамар. Автомобиль взыскан в доход государства. Об этом сообщает САП, передает УНН.

Детали

"23 июня 2026 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и оставила без изменений решение ВАКС от 29 сентября 2025 года. Этим решением был признан необоснованным актив, которым пользуется Самборский городской голова Юрий Гамар, и принято решение взыскать его в доход государства (гражданская конфискация). Речь идет об автомобиле "Audi Q7", 2023 года выпуска, стоимостью 4,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Суд согласился с доводами прокурора и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы ответчика. Решение Апелляционной палаты ВАКС вступает в законную силу с момента провозглашения.

"На основании собранных детективами НАБУ совместно с прокурорами САП материалов установлено, что в 2023 году дочь мэра приобрела в собственность автомобиль. При этом следствие собрало достаточно доказательств, свидетельствующих, что после приобретения автомобилем пользовался исключительно городской голова. Кроме того, он мог прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения указанным имуществом. Это подтверждает, что оформление покупки на дочь должностного лица стало маневром для сокрытия реального владельца автомобиля", - сообщили в САП.

В дальнейшем во избежание гражданской конфискации автомобиля лица осуществили еще одну процедуру купли-продажи, в результате которой право собственности якобы было передано третьему лицу.

Напомним

В марте 2025 года Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с просьбой конфисковать в доход государства автомобиль "Audi Q7" стоимостью 4,2 млн гривен, которым пользуется городской голова Самбора, что на Львовщине, Юрий Гамар.

В сентябре 2025 года ВАКС удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованным актива, которым пользуется городской голова Самбора Юрий Гамар.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП