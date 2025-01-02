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Стрельба в Нью-Йорке с десятью ранеными не была терактом

Стрельба в Нью-Йорке с десятью ранеными не была терактом

Киев  •  УНН

 • 3499 просмотра

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Четверо неизвестных открыли огонь возле ночного клуба Amazura в Квинсе, ранив 10 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Инцидент произошел во время празднования дня рождения погибшего члена банды.

Неизвестные стреляли в людей перед клубом в Нью-Йорке, ранив десять человек. Согласно информации правоохранителей, злоумышленники до сих пор находятся в бегах.

Передает УНН со ссылкой на EFE.

Стрельба, которая произошла в среду вечером в нью-йоркском районе Квинси, возле ночного клуба и в результате которой пострадали по меньшей мере 10 человек, «не была терактом», отметили в Департаменте полиции (NYPD).

По последним данным известно следующее:

Группа из четырех мужчин открыла огонь по группе людей возле ночного клуба в Нью-Йорке, Соединенные Штаты, в ночь на среду, 01 января.

Вооруженные нападавшие подошли к месту происшествия и более 30 раз открыли огонь в направлении группы людей, которые выстроились возле места мероприятия, ударив несколько автомобилей.

По данным городской полиции, пострадали десять человек в возрасте от 16 до 20 лет.

Позже вероятные виновники событий скрылись на автомобиле.

Полиция сообщила, что в клубе, где проходила вечеринка, находилось около 90 человек. Мероприятие в клубе Amazura было в честь известного в обществе члена банды, убитого в октябре 2023 года, - его день рождения которого совпал с Новым годом.

Комментарий

«Есть нулевая терпимость к этим бессмысленным расстрелам, этим актам насилия. Виновные будут привлечены к ответственности», - сказал Филипп Ривера из департамента полиции Нью-Йорка.

Смертельная стрельба в Черногории: полиция разыскивает подозреваемого1 янв. 2025, 19:54 • 30118 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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