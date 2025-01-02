Стрельба в Нью-Йорке с десятью ранеными не была терактом
Киев • УНН
Четверо неизвестных открыли огонь возле ночного клуба Amazura в Квинсе, ранив 10 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Инцидент произошел во время празднования дня рождения погибшего члена банды.
Неизвестные стреляли в людей перед клубом в Нью-Йорке, ранив десять человек. Согласно информации правоохранителей, злоумышленники до сих пор находятся в бегах.
Передает УНН со ссылкой на EFE.
Стрельба, которая произошла в среду вечером в нью-йоркском районе Квинси, возле ночного клуба и в результате которой пострадали по меньшей мере 10 человек, «не была терактом», отметили в Департаменте полиции (NYPD).
По последним данным известно следующее:
Группа из четырех мужчин открыла огонь по группе людей возле ночного клуба в Нью-Йорке, Соединенные Штаты, в ночь на среду, 01 января.
Вооруженные нападавшие подошли к месту происшествия и более 30 раз открыли огонь в направлении группы людей, которые выстроились возле места мероприятия, ударив несколько автомобилей.
По данным городской полиции, пострадали десять человек в возрасте от 16 до 20 лет.
Позже вероятные виновники событий скрылись на автомобиле.
Полиция сообщила, что в клубе, где проходила вечеринка, находилось около 90 человек. Мероприятие в клубе Amazura было в честь известного в обществе члена банды, убитого в октябре 2023 года, - его день рождения которого совпал с Новым годом.
Комментарий
«Есть нулевая терпимость к этим бессмысленным расстрелам, этим актам насилия. Виновные будут привлечены к ответственности», - сказал Филипп Ривера из департамента полиции Нью-Йорка.
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