Стрілянина в Нью-Йорку з десятьма пораненими не була терактом
Київ • УНН
Четверо невідомих відкрили вогонь біля нічного клубу Amazura в Квінсі, поранивши 10 осіб віком від 16 до 20 років. Інцидент стався під час святкування дня народження загиблого члена банди.
Невідомі стріляли в людей перед клубом у Нью-Йорку, поранивши десятьох людей. Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисники досі перебувають у бігах.
Передає УНН із посиланням на EFE.
Стрілянина, яка сталася в середу ввечері в нью-йоркському районі Квінсі, біля нічного клубу і в результаті якої постраждали щонайменше 10 осіб, "не була терактом", зазначили у Департаменті поліції (NYPD).
За останніми данними відомо наступне:
Група з чотирьох чоловіків відкрила вогонь по групі людей біля нічного клубу в Нью-Йорку, Сполучені Штати, у ніч на середу, 01 січня.
Озброєні нападники підійшли до місця події та понад 30 разів відкрили вогонь у напрямку групи людей, які вишикувалися біля місця заходу, вдаривши кілька автомобілів.
За даними міської поліції, постраждали десять людей віком від 16 до 20 років.
Пізніше ймовірні винуватці подій втекли на автомобілі.
Поліція повідомила, що в клубі, де відбувалася вечірка, перебувало близько 90 осіб. Захід у клубі Amazura був на честь відомого в суспільстві члена банди, убитого в жовтні 2023 року, - його день народження якого збігся з Новим роком.
Коментарій
"Є нульова терпимість до цих безглуздих розстрілів, цих актів насильства. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Філіп Рівера з департаменту поліції Нью-Йорка.
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