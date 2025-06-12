Стоит готовиться к похолоданию: прогноз погоды в Украине на 13 июня
Киев • УНН
13 июня в Украине ожидается похолодание до +15…+19°С, сильный северо-западный ветер с порывами до 20 м/с. В северных, центральных областях и на Харьковщине пройдет дождь.
В пятницу, 13 июня, в Украине ожидается похолодание. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +15…+19 °С, ночью +8…+14 °С. Также ожидается очень сильный ветер, сообщила синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
Детали
В Украине температура воздуха снизится до +8…+14 °С ночью и +15…+19 °С днем. Несколько теплее будет на юге и на юго-востоке.
Внимание! Повсюду в Украине в пятницу ожидается сильный ветер северо-западного происхождения, местами штормовые порывы до 15-20 метров в секунду
Диденко отметила, что такая скорость ветра может существенно снижать температуру комфорта. Она также посоветовала тщательнее выбирать места парковки автомобилей, а также не становиться под старыми деревьями, чтобы сбитая ветром ветка не упала на голову.
"Дожди пройдут 13-го июня в северных, центральных областях Украины и на Харьковщине. На остальной территории Украины без существенных осадков", - добавила Дидеко.
В Киеве в пятницу будет дождь, сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16…+18 °С.
Дополнение
Укрэнерго сообщило, что потребление электроэнергии в Украине выросло на фоне ухудшения погоды. Сохраняется необходимость переноса активного энергопотребления на дневное время - пользоваться мощной техникой следует с 10:00 до 18:00.