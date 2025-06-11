Споживання електрики зросло через негоду, вмикати потужну техніку варто вдень - Укренерго
Київ • УНН
Через погіршення погоди споживання електроенергії зросло на 7,5%. Українців закликають переносити користування енергоємними приладами на денний час, з 10:00 до 18:00.
Споживання електроенергії в Україні зросло на тлі погіршення погоди, зберігається необхідність перенесення активного енергоспоживання на денний час - користуватися потужною технікою слід з 10:00 до 18:00, повідомили у НЕК "Укренерго" у середу, пише УНН.
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"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 11 червня, станом на 9:30, його рівень був на 7,5% вищим, ніж попереднього дня", - ідеться у повідомленні.
Причиною таких змін назвали хмарну погоду з опадами у частині західних та північно-західних областей, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживанння із загальної мережі.
Учора, 10 червня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попереднього дня.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Сьогодні зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на денний час. За можливості, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - наголосили у НЕК.
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