Потребление электричества возросло из-за непогоды, включать мощную технику следует днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине возросло на фоне ухудшения погоды, сохраняется необходимость переноса активного энергопотребления на дневное время - пользоваться мощной техникой следует с 10:00 до 18:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в среду, пишет УНН.

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"Потребление электроэнергии возросло. Сегодня, 11 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 7,5% выше, чем в предыдущий день", - говорится в сообщении.

Причиной таких изменений назвали облачную погоду с осадками в части западных и северо-западных областей, что обуславливает более низкую эффективность бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети.

Вчера, 10 июня, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущего дня.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня сохраняется необходимость в переносе активного энергопотребления на дневное время. По возможности, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - отметили в НЭК.

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