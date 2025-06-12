Варто готуватися до похолодання: прогноз погоди в Україні на 13 червня

У п’ятницю, 13 червня, в Україні очікується похолодання. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15…+19 °С, вночі +8…+14 °С. Також очікується дуже сильний вітер, повідомила синоптикиня Наталія Діденко, пише УНН.

Деталі

В Україні температура повітря знизиться до +8…+14 °С вночі та +15…+19 °С удень. Дещо тепліше буде на півдні та на південному сході.

Увага! Повсюди в Україні в п'ятницю очікується сильний вітер північно-західного походження, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду - повідомила синоптикиня.

Діденко зазначила, що така швидкість вітру може істотно знижувати температуру комфорту. Вона також порадила ретельніше обирати місця парковки автомобілів а також не ставати під старими деревами, щоб збита вітром гілка не впала на голову.

"Дощі пройдуть 13-го червня у північних, центральних областях України та на Харківщині. На решті території України без істотних опадів", - додала Дідеко.

У Києві у п’ятницю буде дощ, сильний північно-західний вітер із поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься в межах +16…+18 °С.

Доповнення

Укренерго повідомило, що споживання електроенергії в Україні зросло на тлі погіршення погоди. Зберігається необхідність перенесення активного енергоспоживання на денний час - користуватися потужною технікою слід з 10:00 до 18:00.