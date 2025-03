Стивен Кинг назвал терроризмом ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: ему ответило Минобороны Украины

Детали

"российские удары по украинским гражданским объектам – это настоящие террористические атаки. Слава Украине!" – написал Кинг.

Твит американского писателя прокомментировало Министерство обороны Украины.

"Стивен, россияне ужаснее, чем любой монстр в ваших романах…", – говорится в сообщении Минобороны.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels...

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

Напомним

27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что число погибших превышает 20 человек.

