Стивен Кинг назвал терроризмом ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: ему ответило Минобороны Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Американский писатель Стивен Кинг в Twitter назвал террористической атакой ракетный удар российских оккупантов по ТЦ в Кременчуге Полтавской области. На его твит ответило Минобороны Украины, информирует УНН.
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"российские удары по украинским гражданским объектам – это настоящие террористические атаки. Слава Украине!" – написал Кинг.
Твит американского писателя прокомментировало Министерство обороны Украины.
"Стивен, россияне ужаснее, чем любой монстр в ваших романах…", – говорится в сообщении Минобороны.
Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels...— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022
Напомним
27 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по торговому центру в городе Кременчуг Полтавской области.
Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что число погибших превышает 20 человек.
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