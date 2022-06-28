Стівен Кінг назвав тероризмом ракетний удар по ТЦ у Кременчуку: йому відповіло Міноборони України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Американський письменник Стівен Кінг у Twitter назвав терористичною атакою ракетний удар російських окупантів по ТЦ у Кременчуку Полтавської області. На його твіт відповіло Міноборони України, інформує УНН.
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"російські удари по українських цивільних об'єктах – це справжні терористичні атаки. Слава Україні!" – написав Кінг.
Твіт американського письменника прокоментувало Міністерство оборони України.
"Стівене, росіяни жахливіші, ніж будь-який монстр у ваших романах…", – ідеться у повідомленні Міноборони.
Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels...— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022
Нагадаємо
27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих перевищує 20 осіб.
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