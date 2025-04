Стівен Кінг назвав тероризмом ракетний удар по ТЦ у Кременчуку: йому відповіло Міноборони України

Деталі

"російські удари по українських цивільних об'єктах – це справжні терористичні атаки. Слава Україні!" – написав Кінг.

Твіт американського письменника прокоментувало Міністерство оборони України.

"Стівене, росіяни жахливіші, ніж будь-який монстр у ваших романах…", – ідеться у повідомленні Міноборони.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels...

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих перевищує 20 осіб.

