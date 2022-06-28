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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Стівен Кінг назвав тероризмом ракетний удар по ТЦ у Кременчуку: йому відповіло Міноборони України

Стівен Кінг назвав тероризмом ракетний удар по ТЦ у Кременчуку: йому відповіло Міноборони України

Київ • УНН

 • 79742 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Американський письменник Стівен Кінг у Twitter назвав терористичною атакою ракетний удар російських окупантів по ТЦ у Кременчуку Полтавської області. На його твіт відповіло Міноборони України, інформує УНН.

Деталі

"російські удари по українських цивільних об'єктах – це справжні терористичні атаки. Слава Україні!" – написав Кінг.

Твіт американського письменника прокоментувало Міністерство оборони України.

"Стівене, росіяни жахливіші, ніж будь-який монстр у ваших романах…", – ідеться у повідомленні Міноборони.

Stephen, russians are more horrific than any monster in your novels...

— Defence of Ukraine (@DefenceU) June 27, 2022

Нагадаємо

27 червня російські окупанти завдали ракетного удару по торговельному центру у місті Кременчук Полтавської області. 

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що кількість загиблих перевищує 20 осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Письменник Стівен Кінг закликав світових лідерів не послаблювати санкції проти росії

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