Степанов анонсировал дополнительные поставки противоковидных вакцин: когда ожидать

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"18 марта у меня была полуторачасовая встреча с представителем фонда ЮНИСЕФ в Украине, и я получил заверения, что до конца марта - начала апреля в рамках международной инициативы COVAX мы получим партию в 570 тыс. доз AstraZeneca, а к концу мая еще 1,1-1,2 млн доз производства этой компании, кроме того - еще вакцины компании Pfizer. По предварительной договоренности, мы также ожидаем поставку в страну уже законтрактованной вакцины американской компании Novovax в объеме 10 млн доз и индийской разработки от Bharat Biotech", - сказал министр.

Детали

По словам Степанова, также в ближайшее время Минздрав получит дополнительную партию вакцин.

"1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправки в Украину от индийского Serum-института (Serum Institute of India - ред.). Мы только ждем разрешения правительства Индии. Зарегистрирована и ожидает поставку в Украину вакцина CoronaVac производителя Sinovac Biotech", - добавил он.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

Ситуация с вакцинами от COVID-19 в Украине

Украина в конце декабря заключила контракт на поставку вакцины китайского производителя - Sinovac Biotech. Речь идет об 1,9 млн доз, с возможностью, как утверждают в Минздраве, отказаться от сделки и вернуть уплаченные за нее государственные деньги - а это чуть меньше миллиарда гривен - в случае неподтверждения ее достаточной эффективности.

Соглашение Украины с Sinovac проводится через компанию-посредника в Украине "Лекхим", которую выбрал сам производитель. Ранее агентство Reuters со ссылкой на письмо импортера сообщило, что "Лекхим" просил украинскую власть о разрешении отложить первые поставки вакцин до апреля, ссылаясь на задержки с получением экспортной лицензии от правительства Китая и более позднего принятия украинским парламентом специального закона о регистрации вакцин.

Между тем министр здравоохранения Максим Степанов также объявил 5 февраля, что Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. 22 февраля в Минздраве также указали, что Степанов договорился о дополнительных 5 млн доз вакцины Novavax.

В то же время Украина присоединилась к глобальной инициативе COVAX. Украина может получить 16 млн доз вакцины от COVID-19 по инициативе COVAX. Ожидается, что бесплатно.

На сегодня известно, что в Украину должны поставить 117 тыс. доз вакцин компании Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Кроме того ожидается, что в рамках глобальной инициативы COVAX Украина получит от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компании AstraZeneca.

На регистрацию в Украине подали вакцины против COVID-19 от Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca и Sinovac. Зарегистрировали уже все три.