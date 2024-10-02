США перехватили ракеты Ирана, запущенные в сторону Израиля
Киев • УНН
Силы США на Ближнем Востоке перехватили многочисленные ракеты, запущенные Ираном в сторону Израиля. Пентагон назвал этот акт агрессии «возмутительным» и призвал Тегеран прекратить дальнейшие атаки.
Силы США перехватили ракеты Ирана, запущенные в сторону Израиля. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.
Детали
Силы США на Ближнем Востоке перехватили многочисленные ракеты, запущенные Ираном в сторону Израиля, подтверждая обязательства Вашингтона по партнерству с Тель-Авивом в его защите.
В заявлении, опубликованном Департаментом обороны, этот акт агрессии со стороны Ирана был назван «возмутительным», а Тегеран призван прекратить любые дальнейшие атаки, включая действия его прокси-террористических групп.
Представитель Пентагона выразил гордость за умение и храбрость американских войск, которые сегодня помогли спасти жизни от нападения Ирана.
Вашингтон также заверил в предоставлении дальнейшей поддержки самообороны Израиля и сдерживания потенциальной эскалации конфликта.
Байден приказал военным США сбивать иранские ракеты, запущенные по Израилю - СМИ1 октября 2024, 17:42 • 16204 просмотра