Силы США перехватили ракеты Ирана, запущенные в сторону Израиля. Об этом сообщает Пентагон, передает УНН.

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Силы США на Ближнем Востоке перехватили многочисленные ракеты, запущенные Ираном в сторону Израиля, подтверждая обязательства Вашингтона по партнерству с Тель-Авивом в его защите.

В заявлении, опубликованном Департаментом обороны, этот акт агрессии со стороны Ирана был назван «возмутительным», а Тегеран призван прекратить любые дальнейшие атаки, включая действия его прокси-террористических групп.

Представитель Пентагона выразил гордость за умение и храбрость американских войск, которые сегодня помогли спасти жизни от нападения Ирана.

Вашингтон также заверил в предоставлении дальнейшей поддержки самообороны Израиля и сдерживания потенциальной эскалации конфликта.

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