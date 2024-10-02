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США перехопили ракети Ірану, запущені в бік Ізраїлю

США перехопили ракети Ірану, запущені в бік Ізраїлю

Київ • УНН

 • 31020 перегляди

Сили США на Близькому Сході перехопили численні ракети, запущені Іраном у бік Ізраїлю. Пентагон назвав цей акт агресії "обурливим" і закликав Тегеран припинити подальші атаки.

Сили США перехопили ракети Ірану, запущені в бік Ізраїлю. Про це повідомляє Пентагон, передає УНН.

Деталі

Сили США на Близькому Сході перехопили численні ракети, запущені Іраном у бік Ізраїлю, підтверджуючи зобов’язання Вашингтона щодо партнерства з Тель-Авівом у його захисті.

У заяві, опублікованій Департаментом оборони, цей акт агресії з боку Ірану було названо "обурливим", а Тегеран закликано припинити будь-які подальші атаки, включаючи дії його проксі-терористичних груп.

Представник Пентагону висловив гордість за вміння і хоробрість американських військ, які сьогодні допомогли врятувати життя від нападу Ірану.

Вашингтон також запевнив у наданні подальшої підтримки самооборони Ізраїлю та стримування потенційної ескалації конфлікту.

Байден наказав військовим США збивати іранські ракети, запущені по Ізраїлю - ЗМІ01.10.24, 20:42 • 21836 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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