США перехопили ракети Ірану, запущені в бік Ізраїлю
Київ • УНН
Сили США на Близькому Сході перехопили численні ракети, запущені Іраном у бік Ізраїлю. Пентагон назвав цей акт агресії "обурливим" і закликав Тегеран припинити подальші атаки.
Сили США перехопили ракети Ірану, запущені в бік Ізраїлю. Про це повідомляє Пентагон, передає УНН.
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Сили США на Близькому Сході перехопили численні ракети, запущені Іраном у бік Ізраїлю, підтверджуючи зобов’язання Вашингтона щодо партнерства з Тель-Авівом у його захисті.
У заяві, опублікованій Департаментом оборони, цей акт агресії з боку Ірану було названо "обурливим", а Тегеран закликано припинити будь-які подальші атаки, включаючи дії його проксі-терористичних груп.
Представник Пентагону висловив гордість за вміння і хоробрість американських військ, які сьогодні допомогли врятувати життя від нападу Ірану.
Вашингтон також запевнив у наданні подальшої підтримки самооборони Ізраїлю та стримування потенційної ескалації конфлікту.
Байден наказав військовим США збивати іранські ракети, запущені по Ізраїлю - ЗМІ01.10.24, 20:42 • 21836 переглядiв