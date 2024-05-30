США будут бойкотировать в ООН мероприятие с целью отдать дань памяти лидеру Ирана, погибшему в аварии вертолета - Reuters

Соединенные Штаты будут бойкотировать в четверг отдание в ООН дани памяти президенту Ирана Ибрагиму Раиси, погибшему в начале этого месяца во время крушения вертолета, заявил официальный представитель США, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Генеральная Ассамблея ООН, состоящая из 193 членов, традиционно собирается, чтобы отдать дань уважения любому мировому лидеру, который был действующим главой государства на момент своей смерти. На церемонии прозвучат речи о Раисе.

"Мы не будем посещать это мероприятие ни в каком качестве", - сообщил агентству Reuters американский чиновник, пожелавший остаться неизвестным. О бойкоте США ранее не сообщалось.

"Организация Объединенных Наций должна поддерживать народ Ирана, а не чтить память его угнетателя на протяжении десятилетий, - сказал американский чиновник. - Раиси был причастен к многочисленным ужасным нарушениям прав человека, включая внесудебные казни тысяч политических заключенных в 1988 году".

"Некоторые из самых серьезных нарушений прав человека в истории, особенно в отношении женщин и девочек Ирана, произошли во время его пребывания в должности", - сказал чиновник.

Миссия Ирана при ООН в Нью-Йорке отказалась от комментариев.

Дополнение

Раиси, сторонник жесткой линии, которого считали потенциальным преемником Верховного лидера Аятоллы Али Хаменеи, погиб, когда его вертолет упал в плохую погоду в горах недалеко от границы с Азербайджаном 19 мая.

Совет Безопасности ООН 20 мая почтил минутой молчания память жертв крушения вертолета. Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд неохотно поднялся вместе со своими 14 коллегами.

Соединенные Штаты выразили свои "официальные соболезнования" из-за смерти Раиси, сообщил Госдепартамент США 20 мая. Представитель национальной безопасности Белого дома Джон Кирби также заявил в тот день: "Нет сомнений, что это был человек, на руках которого было много крови".

Администрация президента США Джо Байдена подверглась резкой критике со стороны некоторых членов Конгресса-республиканцев за высказывание соболезнований Ирану.

63-летний Раиси был избран президентом в 2021 году и в должности приказал ужесточить законы о морали, руководил кровавым подавлением антиправительственных протестов и активно продвигал ядерные переговоры с мировыми державами, указывает Reuters.