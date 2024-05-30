США бойкотуватимуть вшанування в ООН пам'яті лідера Ірану, загиблого в аварії гелікоптера - Reuters

ukenru
10:47 • 5974 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 17678 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 30768 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 53519 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 69039 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 111963 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 135849 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 138866 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 240459 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171156 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+15°
5.2 м/с
36 %
750 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

ЗСУ просуваються у Бєлгородській області, ворог тисне на чотирьох напрямках: карти ISW

29 березня, 01:53 • 41787 перегляди
В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

В Україні створять першу національну велику мовну модель на базі ШІ

29 березня, 02:38 • 19658 перегляди
Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

Аналітики ISW розповіли, чому путін почав висувати нові вимоги у мирних переговорах

29 березня, 03:09 • 47053 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

06:20 • 25598 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 29991 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 240460 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 361359 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 376703 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 292111 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 365107 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 60143 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 76771 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 88151 перегляди
Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

Warner Bros. змінює Looney Tunes: що чекає на глядачів

28 березня, 12:34 • 170687 перегляди
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

28 березня, 10:48 • 173261 перегляди
Актуальне
США бойкотуватимуть вшанування в ООН пам'яті лідера Ірану, загиблого в аварії гелікоптера - Reuters

США бойкотуватимуть вшанування в ООН пам'яті лідера Ірану, загиблого в аварії гелікоптера - Reuters

Київ • УНН

 • 23505 перегляди

Сполучені Штати, за повідомленнями, бойкотуватимуть вшанування в ООН пам'яті покійного президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

Сполучені Штати бойкотуватимуть у четвер вшанування в ООН пам'яті президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув на початку цього місяця під час аварії вертольота, заявив офіційний представник США, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Генеральна Асамблея ООН, що складається зі 193 членів, традиційно збирається, щоб віддати шану будь-якому світовому лідеру, який був чинним главою держави на момент своєї смерті. На церемонії пролунають промови про Раїсі.

"Ми не будемо відвідувати цей захід в жодній якості", - повідомив агентству Reuters американський чиновник, який побажав залишитися невідомим. Про бойкот США раніше не повідомлялося.

"Організація Об'єднаних Націй має підтримувати народ Ірану, а не вшановувати пам'ять його гнобителя протягом десятиліть, - сказав американський чиновник. - Раїсі був причетний до численних жахливих порушень прав людини, включаючи позасудові страти тисяч політичних ув'язнених у 1988 році".

"Деякі з найсерйозніших порушень прав людини за всю історію, особливо щодо жінок та дівчаток Ірану, сталися під час його перебування на посаді", - сказав урядовець.

Місія Ірану при ООН у Нью-Йорку відмовилася від коментарів.

Доповнення

Раїсі, прихильник жорсткої лінії, якого вважали потенційним наступником Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, загинув, коли його гелікоптер упав у погану погоду в горах неподалік кордону з Азербайджаном 19 травня.

Рада Безпеки ООН 20 травня вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв аварії гелікоптера. Заступник посла США в ООН Роберт Вуд неохоче піднявся разом зі своїми 14 колегами.

Сполучені Штати висловили свої "офіційні співчуття" через смерть Раїсі, повідомив Держдепартамент США 20 травня. Представник національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також заявив того дня: "Нема сумнівів, що це була людина, на руках якої було багато крові".

Адміністрація президента США Джо Байдена зазнала різкої критики з боку деяких членів Конгресу-республіканців за висловлення співчуттів Ірану.

63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і на посаді наказав посилити закони про мораль, керував кривавим придушенням антиурядових протестів і активно просував ядерні переговори зі світовими державами, вказує Reuters.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
konhres-spoluchenykh-shtativКонгрес Сполучених Штатів
bilyi-dimБілий дім
reutersReuters
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
azerbaidzhanАзербайджан
dzho-baidenДжо Байден
spolucheni-shtatyСполучені Штати
iranІран
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,909.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,870.37