США бойкотуватимуть вшанування в ООН пам'яті лідера Ірану, загиблого в аварії гелікоптера - Reuters
Київ • УНН
Сполучені Штати, за повідомленнями, бойкотуватимуть вшанування в ООН пам'яті покійного президента Ірану Ібрагіма Раїсі.
Сполучені Штати бойкотуватимуть у четвер вшанування в ООН пам'яті президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув на початку цього місяця під час аварії вертольота, заявив офіційний представник США, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Генеральна Асамблея ООН, що складається зі 193 членів, традиційно збирається, щоб віддати шану будь-якому світовому лідеру, який був чинним главою держави на момент своєї смерті. На церемонії пролунають промови про Раїсі.
"Ми не будемо відвідувати цей захід в жодній якості", - повідомив агентству Reuters американський чиновник, який побажав залишитися невідомим. Про бойкот США раніше не повідомлялося.
"Організація Об'єднаних Націй має підтримувати народ Ірану, а не вшановувати пам'ять його гнобителя протягом десятиліть, - сказав американський чиновник. - Раїсі був причетний до численних жахливих порушень прав людини, включаючи позасудові страти тисяч політичних ув'язнених у 1988 році".
"Деякі з найсерйозніших порушень прав людини за всю історію, особливо щодо жінок та дівчаток Ірану, сталися під час його перебування на посаді", - сказав урядовець.
Місія Ірану при ООН у Нью-Йорку відмовилася від коментарів.
Доповнення
Раїсі, прихильник жорсткої лінії, якого вважали потенційним наступником Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, загинув, коли його гелікоптер упав у погану погоду в горах неподалік кордону з Азербайджаном 19 травня.
Рада Безпеки ООН 20 травня вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв аварії гелікоптера. Заступник посла США в ООН Роберт Вуд неохоче піднявся разом зі своїми 14 колегами.
Сполучені Штати висловили свої "офіційні співчуття" через смерть Раїсі, повідомив Держдепартамент США 20 травня. Представник національної безпеки Білого дому Джон Кірбі також заявив того дня: "Нема сумнівів, що це була людина, на руках якої було багато крові".
Адміністрація президента США Джо Байдена зазнала різкої критики з боку деяких членів Конгресу-республіканців за висловлення співчуттів Ірану.
63-річний Раїсі був обраний президентом у 2021 році і на посаді наказав посилити закони про мораль, керував кривавим придушенням антиурядових протестів і активно просував ядерні переговори зі світовими державами, вказує Reuters.