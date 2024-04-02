Спецпредставитель США Прицкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Украине в энергетическом секторе

Специальный представитель по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Притцкер планирует визит в Румынию, чтобы обсудить помощь Бухареста Киеву. Об этом пишет УНН со ссылкой на Госдепартамент США.

Детали

Отмечается, что Прицкер осуществляет европейское турне в рамках которого обсуждает с партнерами варианты помощи Украине. В частности, 1 апреля спецпредставительница США посетила Кишинев, 2 апреля находится во Львове, а 3 апреля отправится в Бухарест.

В Бухаресте спецпредставительница США планирует встретиться с премьер-министром Марселем Чолаку, а также другими правительственными чиновниками и представителями бизнеса. Ожидается, что стороны обсудят вклад Румынии в региональное сотрудничество, в том числе относительно экстренной помощи Украине в энергетическом секторе, а также долгосрочных преимуществ инвестиций в инфраструктуру Румынии и Украины - резюмировали в Государственном департаменте США.

Дополнение

В ведомстве рассказали, что во время визита 2 Молдову спецпредставительница Прицкер встретилась с президентом РМ Майей Санду, премьер-министром Дорином Речаном и представителями частного сектора.

Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в вопросах экономического восстановления Украины. Кроме того, речь шла о важности экономической интеграции ЕС и Западного Черноморского региона, а также роли Молдовы как платформы для восстановления Украины, что может принести большую пользу обеим странам.

Напомним

Посол США в Украине Бриджит Бринк и Специальный представитель США по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер встретились с мэром Львова Андреем Садовым, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития украинской экономики и пути объединения украинской и американской общин для достижения этой цели.