SpaceX запустила Falcon Heavy с атомными часами и 24 спутниками

Изначально запуск ракеты с космодрома на мысе Канаверал (Флорида) планировался на 06.30 по киевскому времени, но был отложен к 09.30 по Киеву, сообщила компания в Twitter. Ранее сообщалось, что стартовое окно продлится четыре часа, что позволило компании перенести запуск еще на более позднее время.

Старт состоялся в 02:30 по времени Восточного побережья США. Спустя несколько минут произошло отделение двух боковых ускорителей, а затем — сброс первой ступени. Данные боковые ускорители уже использовались для вывода на орбиту саудовского спутника связи Arabsat 6A 11 апреля. В этот раз они впервые применяются в интересах ВВС США, отмечает SpaceX.

Отработавшие боковые ускорители планируется посадить на две площадки базы ВВС на мысе Канаверал, а первую ступень носителя — на плавучую платформу Of Course I Still Love You (“Конечно, я все еще люблю тебя”) в Атлантическом океане.

— SpaceX (@SpaceX) 25 июня 2019 г.