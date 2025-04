SpaceX запустила Falcon Heavy з атомним годинником та 24 супутниками

Спочатку запуск ракети з космодрому на мисі Канаверал (Флорида) планувався на 06.30 за київським часом, але був відкладений до 09.30 по Києву, повідомила компанія в Twitter. Раніше повідомлялося, що стартове вікно триватиме чотири години, що дозволило компанії перенести запуск ще на більш пізній час.

Старт відбувся о 02:30 за часом Східного узбережжя США. Через кілька хвилин сталося відділення двох бічних прискорювачів, а потім — скидання першого ступеня. Дані бічні прискорювачі вже використовувалися для виведення на орбіту саудівського супутника зв’язку Arabsat 6A 11 квітня. Цього разу вони вперше застосовуються в інтересах ВПС США, зазначає SpaceX.

Відпрацьовані бічні прискорювачі планується посадити на два майданчики бази ВПС на мисі Канаверал, а першу сходинку носія — на плавучу платформу Of Course I Still Love You (“Звичайно, я все ще люблю тебе”) в Атлантичному океані.

Liftoff! pic.twitter.com/EZIbdSY5r2

— SpaceX (@SpaceX) 25 июня 2019 г.