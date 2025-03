Сегодня жюри Каннского кинофестиваля объявит обладателя "Золотой пальмовой ветви"

Торжественная церемония награждения состоится вечером во Дворце фестивалей на набережной Круазет.

Борьбу за главный фестивальный приз, как и в прошлом году, ведет 21 фильм, из них больше половины представляют Европу. Четыре картины заявлены от Северной Америки, три — от Азии и по одной — от Латинской Америки и Африки.

Как считают каннские кинокритики, высокие шансы на победу есть у испанского мэтра Педро Альмодовара, который представил на конкурс последнюю ленту “Боль и слава” (Dolor y gloria). Новый фильм Альмодовара лидирует в рейтинге киноэкспертов в течение последней недели. Картина рассказывает историю кинорежиссера, размышляющего на закате творческого пути о жизни и искусстве. Зрители увидят в этом фильме великолепный актерский тандем — Антонио Бандераса и Пенелопу Крус.

Следующим в рейтинге кинокритиков идет кинолента корейского режиссера Пона Чжуна Хо “Паразиты” (Gisaengchung). Картина рассказывает о бедной корейской семье, пытающейся за счет других исправить свое финансовое положение любыми возможными способами.

Немалые шансы на победу, как считают кинокритики, у американского режиссера Терренса Малика, участвующего в конкурсе с фильмом “Тайная жизнь” (A Hidden Life). Режиссер картины, совместной постановки США и Германии, посвятил ее судьбе австрийца Франца Егерштеттера — мученика, казненного нацистскими властями за отказ служить в вермахте.

Одним из самых ожидаемых событий на нынешнем Каннском фестивале стала мировая премьера нового фильма Квентина Тарантино “Однажды в Голливуде” (Once upon a time in Hollywood). Вместе с режиссером представить картину каннской публике лично на Лазурный берег приехали актеры, снявшиеся в фильме, — Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби. Тем не менее кинокритики не считают картину фаворитом конкурса — в своем рейтинге они ставят ее пока лишь на пятое место.

Напоминаем, Ален Делон получил почетную “Золотую пальмовую ветвь” в Каннах.