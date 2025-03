Сьогодні жюрі Каннського кінофестивалю оголосить володаря "Золотої пальмової гілки"

Урочиста церемонія нагородження відбудеться ввечері в Палаці фестивалів на набережній Круазет.

Боротьбу за головний фестивальний приз, як і в минулому році, веде 21 фільм, з них більше половини представляють Європу. Чотири картини заявлені від Північної Америки, три — від Азії і по одній — від Латинської Америки і Африки.

Як вважають каннські кінокритики, високі шанси на перемогу є у іспанського метра Педро Альмодовара, який представив на конкурс останню стрічку “Біль і слава” (Dolor y gloria). Новий фільм Альмодовара лідирує в рейтингу кіноекспертів протягом останнього тижня. Картина розповідає історію кінорежисера, який розмірковує на схилі творчого шляху про життя і мистецтво. Глядачі побачать в цьому фільмі чудовий акторський тандем — Антоніо Бандераса та Пенелопу Крус.

Наступним в рейтингу кінокритиків йде кінострічка корейського режисера Пона Чжуна Хо “Паразити” (Gisaengchung). Картина розповідає про бідну корейську сім’ю, яка намагається за рахунок інших виправити своє фінансове становище будь-якими можливими способами.

Чималі шанси на перемогу, як вважають кінокритики, у американського режисера Терренса Маліка, який бере участь в конкурсі з фільмом “Таємне життя” (A Hidden Life). Режисер картини, спільної постановки США і Німеччини, присвятив її долі австрійця Франца Егерштеттера — мученика, страченого нацистським урядом за відмову служити у вермахті.

Однією з найбільш очікуваних подій на цьогорічному Каннському фестивалі стала світова прем’єра нового фільму Квентіна Тарантіно “Одного разу в Голлівуді” (Once upon a time in Hollywood). Разом з режисером представити картину каннській публіці особисто на Лазурний берег приїхали актори, які знялися у фільмі, — Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо і Марго Роббі. Проте кінокритики не вважають картину фаворитом конкурсу — в своєму рейтингу вони ставлять її поки лише на п’яте місце.

Нагадуємо, Ален Делон отримав почесну “Золоту пальмову гілку” в Каннах.