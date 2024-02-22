Собирают всю доказательную базу для установления типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине - представитель Воздушных сил Игнат о работе КНИИСЭ

Воздушные Силы Украины всегда ждут официальную информацию от специалистов КНИИСЭ по установлению типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, пишет УНН.

Детали

По его словам, это, в частности, касается ракет "Циркон", обломки которых специалисты продолжают исследовать.

"У нас всегда спрашивают, знают ли Воздушные Силы какой именно ракетой был нанесен удар.

Еще раз подчеркиваю - исследовать эти обломки должен институт судебных экспертиз, который находится в Киеве (Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз - ред.). Они делают анализ, собирают всю доказательную базу и тогда можно точно установить, что это именно за тип ракет", - отметил Юрий Игнат.

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Во время массированного удара по Украине седьмого февраля рф применила ракеты "Циркон". Эту информацию первым официально подтвердил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин после проведенных исследований.

"По предварительной информации, действительно имеем факт использования ракеты 3М22 "Циркон". Об этом свидетельствует маркировка на частях и обломках, идентификация узлов и деталей, особенности соответствующего типа оружия. На нескольких обломках путем лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, что свидетельствует о конкретном узле из конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью "Циркона". Другие маркировки на обломках ракеты указывают на дату производства ее составных компонентов - кон. 2023-2024 гг. Это означает, что ракета была собрана недавно", - рассказал Александр Рувин.

Впоследствии директор КНИИСЭ уточнил, что в небе над Киевской областью были сбиты два "Циркона". Ракета не соответствует заявленным россией характеристикам и не содержит никаких новейших технологий.

"Ракета летела со скоростью не более чем 2,5 тысячи километров. Поражающие факторы пока тоже не соответствуют заявленным. Сборка российская: в некоторых местах еще лазером написаны номера, а где-то выцарапаны гвоздями. Некоторые платы ручной сборки. Есть новейшие вещи непосредственно в некоторых узлах. Остальное все: стандартные двигатели, качество металла, составные части ничем особым не отличаются, ничего революционного нет. Мы, правда, сейчас изучаем, какое взрывчатое вещество использовалось", - отметил Рувин.

На основании выводов КНИИСЭ разведка Великобритании предположила, что для запуска ракет "Циркон" по Украине россияне могли адаптировать систему береговой охраны К-300.

рф с начала вторжения выпустила по Украине более 8000 ракет и 4637 "шахедов" - Игнат