Собирают всю доказательную базу для установления типов ракет, которыми враг наносит удары по Украине - представитель Воздушных сил Игнат о работе КНИИСЭ
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины всегда ждут официальной информации от экспертов КНИИСЭ, чтобы идентифицировать типы ракет, которые враг использует для нанесения ударов по Украине.
Верховный представитель ЕС призывает страны-члены срочно увеличить поставки боеприпасов для Украины
Боррелл призвал страны ЕС срочно увеличить поставки боеприпасов для решительно настроенных солдат Украины, которые нуждаются в огромных количествах, чтобы продолжать сражаться.
Гендиректор Mercedes считает протекционизм против Китая разрушительным для европейской экономики
Генеральный директор Mercedes предостерег политиков ЕС от протекционизма в ответ на действия Китая, заявив, что любой шаг ЕС по ужесточению политики протекционизма будет разрушительным для европейской экономики.
Литва призвала ввести санкции против Ирана за поставки ракет в рф
Литва призывает к санкциям против Ирана за поставки баллистических ракет россии для поддержки ее войны против Украины.
Администрация Киева предупреждает о повышении уровня воды, но подтоплений в столице не ожидается
Из-за сброса воды из Киевского водохранилища Киевская городская военная администрация предупредила о возможных резких колебаниях уровня Днепра в столице с достижением начальных отметок паводка, но чрезвычайных подтоплений не ожидается.
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
Экономический эксперт поставил под сомнение заявление главы налогового комитета Верховной Рады о том, что Украина недополучила 20 миллиардов гривен налогов от табачного рынка, отметив, что математика не сходится, а такой большой параллельный нелегальный рынок является невероятным, учитывая численность населения Украины.
Франция поддерживает кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генсека НАТО - Reuters
Франция поддерживает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность следующего Генерального секретаря НАТО. В целом дипломаты говорят, что его кандидатуры поддержали уже более 20 стран.
В оккупированном Мариуполе у россиян стало меньше ПВО
Российские системы противовоздушной обороны в оккупированном Мариуполе были поражены, вероятно, уничтожена по меньшей мере одна система.
Наш продукт - готовая еда: в МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год
В МХП поделились подробностями развития кулинарного бизнеса на этот год.
Proof of Work: что лежит в основе криптовалют
Proof of Work (PoW) - это механизм, позволяющий децентрализованным криптовалютным сетям достигать консенсуса в отношении действительности транзакций без центрального органа, требуя от майнеров решения сложных криптографических задач, которые подтверждают блоки транзакций и обеспечивают майнерам вознаграждение в родной криптовалюте.