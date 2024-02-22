Збирають всю доказову базу для встановлення типів ракет, якими ворог завдає удари по Україні - речник Повітряних сил Ігнат про роботу КНДІСЕ
Київ • УНН
Повітряні Сили Збройних Сил України завжди чекають на офіційну інформацію від експертів КНІДСЕ, щоб ідентифікувати типи ракет, які ворог використовує для нанесення ударів по Україні.
Повітряні Сили України завжди чекають офіційну інформацію від фахівців КНІДСЕ щодо встановлення типів ракет, якими ворог наносить удари по Україні. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат, пише УНН.
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За його словами, це, зокрема, стосується ракет "Циркон", уламки яких фахівці продовжують досліджувати.
"У нас завжди питають, чи знають Повітряні Сили якою саме ракетою був завданий удар.
Ще раз підкреслюю - дослідити ці уламки має інститут судових експертиз, який знаходиться в Києві (Київський науково-дослідний інститут судових експертиз – ред.). Вони роблять аналіз, збирають всю доказову базу і тоді можна точно встановити, що це саме за тип ракет", - зазначив Юрій Ігнат.
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Під час масованого удару по Україні сьомого лютого рф застосувала ракети "Циркон". Цю інформацію першим офіційно підтвердив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін після проведених досліджень.
"За попередньою інформацією, дійсно маємо наявний факт використання ракети 3М22 "Циркон". Про це свідчить маркування на частинах та уламках, ідентифікація вузлів і деталей, особливості відповідного типу зброї. На кількох уламках шляхом лазерного гравіювання та методом тиснення виконано надпис 3Л22, що свідчить про конкретний вузол з конкретного виробу. Крім того, болти на рульових механізмах мають маркування у вигляді цифр 26, що є особливістю "Циркону". Інші маркування на уламках ракети вказують на дату виробництва її складових компонентів − кін. 2023-2024 роки. Це означає, що ракета була зібрана нещодавно", - розповів Олександр Рувін.
Згодом директор КНДІСЕ уточнив, що у небі над Київщиною були збиті два "Циркони". Ракета не відповідає заявленим росією характеристикам і не містить жодних новітніх технологій.
"Ракета летіла зі швидкістю не більше ніж 2,5 тисячі кілометрів. Уражаючі фактори поки що теж не відповідають заявленим. Збірка російська: у деяких місцях ще лазером написані номери, а десь видряпані цвяхами. Деякі плати ручної збірки. Є новітні речі безпосередньо у деяких вузлах. Решта все: стандартні двигуни, якість металу, складові частини нічим особливим не вирізняються, нічого революційного немає. Ми, правда, зараз вивчаємо, яка вибухова речовина використовувалася", - зазначив Рувін.
На підставі висновків КНДІСЕ розвідка Великої Британії припустила, що для запуску ракет "Циркон" по Україні росіяни могли адаптувати систему берегової охорони К-300.
рф з початку вторгнення випустила по Україні понад 8000 ракет та 4637 "шахедів" - Ігнат22.02.24, 13:14 • 22646 переглядiв