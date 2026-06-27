Следующая Конференция по восстановлению Украины состоится в Эстонии в 2027 году

Следующая Конференция по восстановлению Украины состоится в столице Эстонии Таллине в 2027 году. Об этом сообщает эстонское Министерство иностранных дел, пишет УНН.

После завершения ежегодной Конференции по восстановлению, которая прошла в польском Гданьске, эстафету организатора приняла на себя Эстония.

Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что восстановление Украины является крупнейшим экономическим проектом в Европе следующего десятилетия, который охватывает как восстановление инфраструктуры, разрушенной российской агрессией, развитие сильных и демократических институтов, так и более тесную интеграцию страны в Европейский Союз.

С 2022 года Эстония вносит свой вклад в восстановление Украины через сотни проектов. Десятки наших предприятий и организаций ежедневно способствуют восстановлению Украины и укреплению её устойчивости. Проведение конференции в Эстонии является знаком нашей приверженности продолжению долгосрочной поддержки Украины и продвижению этого стратегического процесса на международном уровне

Цахкна добавил, что целью Эстонии является привлечение к подготовке и организации конференции других стран Балтии и Северной Европы (формат NB8).

Формат сотрудничества NB8 позволяет объединить знания, опыт и ресурсы нашего региона, чтобы предоставить Украине ещё более эффективную поддержку и вынести на обсуждение совместные инициативы, которые помогут ускорить как процесс восстановления, так и интеграцию с Европой