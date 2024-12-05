Ситуация на границах: россия продолжает ежедневные атаки, Беларусь без действий

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на границах с Россией и Беларусью. Также он отметил, что оккупанты не прекращают обстреливать Сумскую, Черниговскую и Харьковскую области.

Об этом он сообщил во время брифинга в Медиацентре Украина, передает корреспондент УНН.

Граница с Россией остается опасной, фактически как линия фронта, потому что это ежедневные обстрелы, которые Россия, к сожалению, не прекращает ежедневно наносить в пределах Черниговщины. Хотя там и меньше всего обстрелов, но они также присутствуют ежедневно. Это и Сумщина, где фиксируется больше всего обстрелов, которые осуществляет страна-террорист. И также Харьковщина - и обстрелы, и активные зоны боевых действий: направление населенного пункта Волчанск, Липцы, где противник хотел бы продвинуться дальше вглубь территории нашей страны. Это, конечно, и Купянское направление, уже непосредственно линия фронта - рассказал Демченко.

«Что касается обстрелов, то больше всего враг использует артиллерийские средства для нанесения ударов, а также активно применяет беспилотники. По словам Демченко, если отдельно принять во внимание Сумское направление, то россияне довольно часто применяют и авиацию, которая наносит удары по пограничникам.

Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп сейчас не увеличивается. Фактически, их активность в свое время уменьшилась, и мы не видим такой регулярности или же значительного использования врагом своих диверсионно-разведывательных групп. Но, конечно, угроза от них никуда не делась. Например, в Черниговской области враг использовал диверсионно-разведывательную группу не для огневого воздействия, а для информационно-психологического воздействия, вывесив свой триколор в такой местности, которая фактически отрезает границу от основной территории Украины реками. Там нет сил обороны Украины, потому что держать их там нецелесообразно: в населенных пунктах люди не проживают, и присутствие наших военных могло бы создать угрозу их жизни - отметил Демченко.

Он добавил, что наши защитники хорошо понимают угрозы от диверсантов по всей протяженности границы. Они работают для того, чтобы не пропустить их на территорию Украины, не позволить осуществить диверсионные действия, своевременно выявлять и выбивать врага.

Представитель ГПСУ напомнил, что по линии фронта, где находятся пограничные подразделения, есть пограничные отряды бригадного типа. Их возможности расширены для ведения полноценных боевых действий.

Недавно к трем бригадам «Месть», «Гарт» и «Стальной кордон» присоединился еще Краматорский пограничный отряд, который получил название «Форпост». Он также наращивает свои возможности и имеет необходимые средства поражения для того, чтобы бить противника.

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Демченко рассказал, уменьшилось ли количество обстрелов, например, в Сумской области, из-за операции украинских военных в Курской области.

По количеству обстрелов ситуация в целом остается стабильной: существенного увеличения или уменьшения не фиксируется. В среднем за сутки враг наносит по трем областям от 100 до 150 обстрелов. Есть дни, когда их может быть меньше, но есть и такие, когда их значительно больше. В среднем количество обстрелов за месяц достигает около 3 тысяч - сказал Демченко.

Относительно диверсионно-разведывательных групп, по его словам, активность снизилась, в том числе из-за проведения операции в Курской области.Ситуация на белорусской границе.

Это направление по-прежнему для нас угрожающее. Мы продолжаем делать все необходимое, чтобы иметь сильные оборонительные позиции как по линии границы, так и в приграничье - отметил Демченко.

Однако ситуация на границе с Беларусью очень отличается от границы с Россией.

Мы полностью контролируем всю протяженность этой границы. Нестандартных ситуаций или дестабилизации с той стороны не зафиксировано. Также не видим перемещения техники или личного состава армии Беларуси к границе - добавил представитель ГПСУ.

россия сейчас не имеет на территории Беларуси достаточных сил, чтобы создавать серьезную угрозу нашей стране.

«В то же время мы помним, как раньше территорию Беларуси использовали для учений, подготовки и слаженности действий подразделений армии рф и беларуси. Но постепенно российские войска были выведены на свою территорию, а ротации новых не происходило. За изменениями ситуации постоянно следят наши разведывательные подразделения», - сказал Демченко.

На территории белорусского госпредприятия армия рф организовала фильтрационный лагерь, где содержали украинцев весной 2022-го