Сибига осудил атаку беспилотника на атомную электростанцию в ОАЭ
Киев • УНН
Андрей Сибига осудил атаку БПЛА на АЭС Барака в ОАЭ, где дрон попал в генератор. Министр подчеркнул важность защиты ядерных объектов в мире.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил атаку беспилотника на атомную электростанцию в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом он сообщил в соцсети Х, пишет УНН.
Сегодняшняя атака на периметр АЭС "Барака" в ОАЭ, во время которой беспилотник попал в электрогенератор, абсолютно неприемлема. Украина решительно осуждает любые атаки, ставящие под угрозу безопасность ядерных объектов
Сибига отметил, что Украина уже более четырех лет подвергается целенаправленным российским ударам по энергетической инфраструктуре, в частности объектам атомной энергетики, что и в дальнейшем создает серьезные риски для гражданского населения, региона и всего мира.
Защита ядерных объектов во всем мире критически важна и должна гарантироваться безусловно
В Абу-Даби дрон повредил генератор АЭС Барака, из-за чего возник пожар вне периметра. Радиационной угрозы нет, станция работает в штатном режиме.