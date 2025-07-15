Швеция внесет свой вклад в план Трампа по Украине и НАТО - Минобороны скандинавской страны
Киев • УНН
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил участие страны в новых планах поставок оружия Украине. Это решение принято после заявления Дональда Трампа о предоставлении Украине систем Patriot через НАТО.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон приветствует договоренность Дональда Трампа с НАТО о предоставлении Украине больше оружия для противодействия агрессии со стороны российской федерации.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Швеция внесет свой вклад", - заявил руководитель оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон. Соответствующее заявление шведский министр сделал в контексте приветствия решения президента США Дональда Трампа поставлять через НАТО оружие Украине, включая ракетные системы Patriot.
Мы приветствуем решение США усилить санкции против России и проложить путь к поставкам в Украину "Патриотов" и других систем вооружений
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать в ближайшее время.
Некоторые из них (систем Patriot - ред.) поступят к нам очень скоро, в течение нескольких дней, на самом деле. Несколько стран, которые имеют Patriot, обменяются ими, и мы заменим Patriot на те, что есть у них, а Мэтт будет координировать действия с НАТО. Но так или иначе, они начнут прибывать скоро
Германия обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине еще две батареи Patriot.