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Швеция внесет свой вклад в план Трампа по Украине и НАТО - Минобороны скандинавской страны

Киев • УНН

 • 2850 просмотра

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил участие страны в новых планах поставок оружия Украине. Это решение принято после заявления Дональда Трампа о предоставлении Украине систем Patriot через НАТО.

Швеция внесет свой вклад в план Трампа по Украине и НАТО - Минобороны скандинавской страны

Министр обороны Швеции Пол Йонсон приветствует договоренность Дональда Трампа с НАТО о предоставлении Украине больше оружия для противодействия агрессии со стороны российской федерации.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Швеция внесет свой вклад", - заявил руководитель оборонного ведомства Швеции Пол Йонсон. Соответствующее заявление шведский министр сделал в контексте приветствия решения президента США Дональда Трампа поставлять через НАТО оружие Украине, включая ракетные системы Patriot.

Мы приветствуем решение США усилить санкции против России и проложить путь к поставкам в Украину "Патриотов" и других систем вооружений

- сказал он в интервью агентству Reuters.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке к поставке 17 систем Patriot для Украины, которые начнут прибывать в ближайшее время.

Некоторые из них (систем Patriot - ред.) поступят к нам очень скоро, в течение нескольких дней, на самом деле. Несколько стран, которые имеют Patriot, обменяются ими, и мы заменим Patriot на те, что есть у них, а Мэтт будет координировать действия с НАТО. Но так или иначе, они начнут прибывать скоро 

- сказал Трамп.

Германия обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой предоставить Украине еще две батареи Patriot. 

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Reuters
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Швеция
Германия
Украина
Tesla
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