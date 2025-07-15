Швеція зробить свій внесок у план Трампа щодо України і НАТО - Міноборони скандинавської країни

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вітає домовленість Дональда Трампа з НАТО про надання Україні більше зброї для протидії агресії з боку російської федерації.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

"Швеція зробить свій внесок", - заявив керівник оборонного відомства Швеції Пол Йонсон. Відповідну заяву шведський міністр зробив контексті вітання рішення президента США Дональда Трампа постачати через НАТО зброю Україні, включаючи ракетні системи Patriot.

Ми вітаємо рішення США посилити санкції проти Росії і прокласти шлях до постачання в Україну "Патріотів" та інших систем озброєнь

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати найближчим часом.

Деякі з них (систем Patriot - ред.) надійдуть до нас дуже скоро, протягом декількох днів, насправді. Кілька країн, які мають Patriot, обміняються ними, і ми замінимо Patriot на ті, що є у них, а Метт координуватиме дії з НАТО. Але так чи інакше, вони почнуть прибувати незабаром