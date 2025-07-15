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Швеція зробить свій внесок у план Трампа щодо України і НАТО - Міноборони скандинавської країни

Київ • УНН

 • 3870 перегляди

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон підтвердив участь країни у нових планах постачання зброї Україні. Це рішення прийнято після заяви Дональда Трампа про надання Україні систем Patriot через НАТО.

Швеція зробить свій внесок у план Трампа щодо України і НАТО - Міноборони скандинавської країни

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вітає домовленість Дональда Трампа з НАТО про надання Україні більше зброї для протидії агресії з боку російської федерації.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

"Швеція зробить свій внесок", - заявив керівник оборонного відомства Швеції Пол Йонсон. Відповідну заяву шведський міністр зробив контексті вітання рішення президента США Дональда Трампа постачати через НАТО зброю Україні, включаючи ракетні системи Patriot.

Ми вітаємо рішення США посилити санкції проти Росії і прокласти шлях до постачання в Україну "Патріотів" та інших систем озброєнь

- сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про підготовку до постачання 17 систем Patriot для України, які почнуть прибувати найближчим часом.

Деякі з них (систем Patriot - ред.) надійдуть до нас дуже скоро, протягом декількох днів, насправді. Кілька країн, які мають Patriot, обміняються ними, і ми замінимо Patriot на ті, що є у них, а Метт координуватиме дії з НАТО. Але так чи інакше, вони почнуть прибувати незабаром 

- сказав Трамп.

Німеччина звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з проханням надати Україні ще дві батареї Patriot. 

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Reuters
НАТО
MIM-104 Patriot
Дональд Трамп
Швеція
Німеччина
Україна
Tesla
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