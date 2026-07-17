Штрафы до 17 тыс. гривен за превышение скорости - профильный комитет Рады поддержал законопроект
Киев • УНН
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект, усиливающий штрафы за превышение скорости. Для системных нарушителей штраф будет достигать 17 тысяч гривен.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении за основу законопроект, который усиливает ответственность за превышение скорости. Документ предлагает установить штрафы от 680 гривен до 3400 гривен, а для системных нарушителей, которые превышают скорость более 5 раз в год, штраф достигнет 17 тыс. гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на законопроект №15348.
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за действия, которые приводят к травматизму и смертности на дорогах" включить в повестку дня и по результатам рассмотрения принять его в первом чтении за основу
Проект закона предлагает установить новые штрафы за нарушение скоростного режима, в частности:
- превышение скорости на 20+ км/ч - штраф в размере 680 гривен;
- превышение скорости на 40+ км/ч - штраф в размере 2040 гривен;
- превышение скорости на 60+ км/ч - штраф в размере 2720 гривен;
- превышение скорости на 80+ км/ч - штраф в размере 3400 гривен.
Также предусматривается установить штраф в размере 17000 гривен для водителей, которые пять и более раз в течение года подвергались административному взысканию за превышение скорости более чем на 60 и 80 км/ч.
Проект закона устанавливает, что водители, которые привлекаются к ответственности за превышение скорости более чем на 60 и 80 км/ч, не смогут оплатить штраф с 50% скидкой.
Отметим, что в настоящее время, в соответствии со статьей 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, превышение скорости более чем на 20 км/ч влечет за собой наложение штрафа в размере 340 гривен.
Превышение скорости более чем на 50 км/ч предусматривает штраф в размере 1700 гривен.
Если нарушение зафиксировано в автоматическом режиме (камерами фото- и видеофиксации), то водитель может уплатить штраф в течение 10 дней с 50% скидкой.
Напомним
Патрульная полиция предлагает ввести более широкую градацию штрафов за превышение скорости. Для системных нарушителей, которые превышают скорость более 5 раз в год, штраф достигнет 17 тысяч гривен.