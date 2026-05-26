Штормовой ветер и дожди накроют Украину 27 мая перед похолоданием

В среду, 27 мая, в Украине будет сильный ветер со штормовыми порывами. Об этом сообщила в Telegram синоптик Наталья Диденко, передает УНН.

Детали

Украину будет пересекать атмосферный фронт, еще и с волной, поэтому практически повсеместно завтра влажная погода с дождями, отметила Диденко.

Температура воздуха на юге и юго-западе +25+28 градусов, в Харьковской, Полтавской, Сумской, Луганской областях +17+21 градус, на остальной территории +20+23 градуса. В Киеве 27-го мая ожидается ветреная погода со штормовыми порывами северо-западного ветра до 15-20 метров в секунду. Завтра в столице дождь и +21 градус. С четверга в Украине ожидается похолодание до дневных +12+18 градусов - говорится в сообщении синоптика.

В Европе зафиксировали рекордную майскую жару, из-за которой погибли люди на спортивных мероприятиях